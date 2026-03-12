John Kennedy e Canobbio marcam em vitória do Fluminense contra o Remo

O Fluminense venceu o Remo por 2 a 0 nesta quinta-feira (12), em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. John Kennedy e Canobbio foram os autores dos gols do confronto no Mangueirão.

Com o resultado, o Tricolor chega à terceira posição da tabela, com dez pontos. O Remo fica no Z-4, com três pontos, ainda sem vencer na competição.

Como foi o jogo?

O Remo começou mais agressivo e criou a primeira chance logo aos três minutos, quando Patrick de Paula arriscou de fora da área e obrigou Fábio a fazer boa defesa. O Fluminense respondeu com mais presença ofensiva e passou a controlar a partida. Martinelli finalizou com perigo da entrada da área, e pouco depois o Tricolor abriu o placar. Aos 15 minutos, após escanteio curto, Lucho levantou a bola na área, Renê chutou cruzado e John Kennedy desviou na pequena área para marcar. Embalado pelo gol, o time carioca seguiu pressionando: Canobbio acertou o travessão em chute de dentro da área, enquanto John Kennedy teve outras duas finalizações defendidas por Marcelo Rangel.

O Remo ainda conseguiu responder em alguns momentos, principalmente em transições rápidas. Alef Manga levou perigo em chute bloqueado após boa jogada individual, e a melhor chance da equipe paraense veio aos 40 minutos, quando Vitor Bueno cabeceou após cruzamento e Fábio fez grande defesa. No rebote, Samuel Xavier apareceu para impedir a conclusão de João Pedro. Com mais posse de bola e volume ofensivo, o Fluminense terminou a primeira etapa em vantagem, mas com o jogo aberto e disputado no Mangueirão.

Após uma etapa inicial equilibrada, o Tricolor voltou melhor e criou boas oportunidades com Savarino e Lucho Acosta, que arriscaram finalizações nos primeiros minutos. O segundo gol saiu aos 17 minutos, quando Lucho cruzou pela esquerda e Canobbio cabeceou na pequena área, sem chances para Marcelo Rangel. Antes disso, houve um momento de tensão em campo, com Lucho e João Lucas trocando empurrões após disputa de bola.

Depois do segundo gol, o Fluminense seguiu criando chances para ampliar. Canobbio e John Kennedy tiveram oportunidades dentro da área, mas não conseguiram finalizar com precisão. O técnico Luis Zubeldía aproveitou para rodar o elenco, promovendo as entradas de Castillo, Soteldo, Serna, Otávio e Alisson, que fez sua estreia pelo clube. O Remo tentou pressionar nos minutos finais com cruzamentos e bolas paradas, mas esbarrou na defesa tricolor, especialmente em cortes de Renê e Freytes. Sem sofrer grandes sustos na reta final, o Fluminense controlou o ritmo da partida e confirmou a vitória por 2 a 0 fora de casa.

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo no domingo (15), quando encara o Athletico-PR no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O Remo viaja para enfrentar o Coritiba, no mesmo dia, às 18h30.

Canobbio em ação no jogo do Fluminense contra o Remo (Foto: Fernando Torres/AGIF/ Gazeta Press)

✅Ficha do jogo

REMO 0 x 2 FLUMINENSE

5ª rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data: quinta-feira, 12 de março de 2026

⚽ Gols: John Kennedy (15'/1T) e Canobbio (17'/2T)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

🟨 Cartões amarelos: João Pedro e Patrick de Paula (REM) e Hércules (FLU)

Escalações

REMO (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Tchamba e Sávio; Picco (Patrick), Patrick de Paula (Zé Ricardo), Pikachu (Ferreira) e Vitor Bueno; Alef Manga (Monti) e João Pedro (Jajá).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli (Alisson, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Soteldo); Canobbio (Serna), John Kennedy (Castillo) e Savarino.

