Torcedores fazem coro por jogador do Fluminense na Copa: 'Hexa passa por isso'

O Fluminense venceu o Remo por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (12), e manteve o bom início de temporada apesar do vice no Campeonato Carioca. Nas redes sociais, torcedores começaram uma campanha para levar o goleiro Fábio para a Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira.

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A vitória do Tricolor das Laranjeiras no Mangueirão passou por mais uma grande atuação do goleiro de 45 anos. John Kennedy e Canobbio foram os autores dos gols do confronto entre Remo e Fluminense pelo Brasileirão.

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Nas redes sociais, torcedores do Fluminense e de outros clubes começaram uma campanha para que Carlo Ancelotti leve Fábio para a Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

Fábio, do Fluminense, eleito melhor goleiro e craque do Campeonato Carioca 2026 (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja comentários sobre o goleiro

Como foi a vitória do Fluminense

O Remo começou mais agressivo e criou a primeira chance logo aos três minutos, quando Patrick de Paula arriscou de fora da área e obrigou Fábio a fazer boa defesa. O Fluminense respondeu com mais presença ofensiva e passou a controlar a partida. Martinelli finalizou com perigo da entrada da área, e pouco depois o Tricolor abriu o placar. Aos 15 minutos, após escanteio curto, Lucho levantou a bola na área, Renê chutou cruzado e John Kennedy desviou na pequena área para marcar. Embalado pelo gol, o time carioca seguiu pressionando: Canobbio acertou o travessão em chute de dentro da área, enquanto John Kennedy teve outras duas finalizações defendidas por Marcelo Rangel.

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O Remo ainda conseguiu responder em alguns momentos, principalmente em transições rápidas. Alef Manga levou perigo em chute bloqueado após boa jogada individual, e a melhor chance da equipe paraense veio aos 40 minutos, quando Vitor Bueno cabeceou após cruzamento e Fábio fez grande defesa. No rebote, Samuel Xavier apareceu para impedir a conclusão de João Pedro. Com mais posse de bola e volume ofensivo, o Fluminense terminou a primeira etapa em vantagem, mas com o jogo aberto e disputado no Mangueirão.

Após uma etapa inicial equilibrada, o Tricolor voltou melhor e criou boas oportunidades com Savarino e Lucho Acosta, que arriscaram finalizações nos primeiros minutos. O segundo gol saiu aos 17 minutos, quando Lucho cruzou pela esquerda e Canobbio cabeceou na pequena área, sem chances para Marcelo Rangel. Antes disso, houve um momento de tensão em campo, com Lucho e João Lucas trocando empurrões após disputa de bola.

Depois do segundo gol, o Fluminense seguiu criando chances para ampliar. Canobbio e John Kennedy tiveram oportunidades dentro da área, mas não conseguiram finalizar com precisão. O técnico Luis Zubeldía aproveitou para rodar o elenco, promovendo as entradas de Castillo, Soteldo, Serna, Otávio e Alisson, que fez sua estreia pelo clube. O Remo tentou pressionar nos minutos finais com cruzamentos e bolas paradas, mas esbarrou na defesa tricolor, especialmente em cortes de Renê e Freytes. Sem sofrer grandes sustos na reta final, o Fluminense controlou o ritmo da partida e confirmou a vitória por 2 a 0 fora de casa.

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