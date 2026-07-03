Flamengo anuncia amistoso contra o Olimpia; veja detalhes
Rubro-Negro enfrenta a equipe paraguaia no dia 17 de julho, no Mané Garrincha
O Flamengo anunciou mais um amistoso de preparação nesta intertemporada, durante a parada do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. O time de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no dia 17 de julho, às 20h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
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Assim como os três amistosos que o Flamengo disputará em Portugal, a partida contra o Olimpia será aberta ao público. Os ingressos para a partida já estão à venda, com valores que começam em R$ 59, no Ticket and Go.
Planejamento de intertemporada do Flamengo
O duelo será o último teste da equipe comandada por Leonardo Jardim antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Rubro-Negro realizará uma intertemporada em Portugal, com retorno ao Rio de Janeiro previsto para 12 de julho. Quatro dias depois, a delegação embarca para Brasília, dia 16, onde disputará o amistoso contra o Olimpia.
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Antes de encarar os paraguaios, porém, o Flamengo participa do Troféu do Algarve, torneio amistoso disputado em Portugal. A estreia acontece nesta sexta-feira, diante do River Plate, da Argentina. Na sequência, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e encerra a participação no torneio diante do Benfica, de Portugal.
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Veja os jogos do Flamengo nesta intertemporada
- 🛫 03/07 (15h30): Flamengo x River Plate
- 🛫 08/07 (16h30): Flamengo x Lausanne-Sport
- 🛫 11/07 (15h30): Flamengo x Benfica
- 🟢🟡 17/07 (20h) - Flamengo x Olimpia
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