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Flamengo anuncia amistoso contra o Olimpia; veja detalhes

Rubro-Negro enfrenta a equipe paraguaia no dia 17 de julho, no Mané Garrincha

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 10:43
Atualizado há 3 minutos
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O Flamengo anunciou mais um amistoso de preparação nesta intertemporada, durante a parada do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. O time de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no dia 17 de julho, às 20h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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    Assim como os três amistosos que o Flamengo disputará em Portugal, a partida contra o Olimpia será aberta ao público. Os ingressos para a partida já estão à venda, com valores que começam em R$ 59, no Ticket and Go.

    Planejamento de intertemporada do Flamengo

    O duelo será o último teste da equipe comandada por Leonardo Jardim antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Rubro-Negro realizará uma intertemporada em Portugal, com retorno ao Rio de Janeiro previsto para 12 de julho. Quatro dias depois, a delegação embarca para Brasília, dia 16, onde disputará o amistoso contra o Olimpia.

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    Jogadores do Flamengo, que enfrentarão o Olimpia, durante treino (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Antes de encarar os paraguaios, porém, o Flamengo participa do Troféu do Algarve, torneio amistoso disputado em Portugal. A estreia acontece nesta sexta-feira, diante do River Plate, da Argentina. Na sequência, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e encerra a participação no torneio diante do Benfica, de Portugal.

    ➡️ Conheça o Troféu do Algarve, torneio que o Flamengo disputará durante a Copa

    Veja os jogos do Flamengo nesta intertemporada

    • 🛫 03/07 (15h30): Flamengo x River Plate
    • 🛫 08/07 (16h30): Flamengo x Lausanne-Sport
    • 🛫 11/07 (15h30): Flamengo x Benfica
    • 🟢🟡 17/07 (20h) - Flamengo x Olimpia

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