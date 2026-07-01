Herói contra a Alemanha, criticado na eliminação: a Copa de Plata, do Flamengo Equatoriano teve momentos de extremos no Mundial

As quatro partidas de Gonzalo Plata pelo Equador na Copa do Mundo resumem uma trajetória marcada por extremos. Em poucos dias, o atacante do Flamengo passou das lágrimas após um empate frustrante ao posto de herói nacional com o gol da vitória sobre a Alemanha, resultando na classificação à Segunda Fase. No fim, porém, deixou o torneio cercado por críticas pela atuação apagada na eliminação para o México.

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Apesar de terminar o Mundial entre os principais jogadores da seleção equatoriana em diversos indicadores ofensivos, Plata não conseguiu transformar o protagonismo conquistado contra os alemães em uma sequência de grandes atuações. O saldo é de uma Copa com um momento histórico, mas também com a sensação de que poderia ter entregado mais justamente quando o Equador mais precisava.

Turbilhão de Plata: das lágrimas ao gol que entrou para a história

A trajetória de Plata na Copa do Mundo começou de forma dramática. Na estreia, diante da Costa do Marfim, Plata teve participação discreta, mas contribuiu ofensivamente com três passes decisivos, além de duas tentativas de drible bem-sucedidas e três desarmes. Ainda assim, a derrota deixou o Equador em situação delicada na competição.

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O cenário ficou ainda mais pesado após o empate sem gols contra Curaçao. O resultado obrigava a seleção equatoriana a vencer a poderosa Alemanha na última rodada para seguir viva na Copa do Mundo. Ao apito final, Plata desabou em lágrimas no gramado e precisou ser amparado pelo técnico Sebastian Beccacece para deixar o campo, refletindo a frustração de um elenco que via a classificação escapar.

Foi justamente quando o favoritismo estava do outro lado que o atacante viveu o grande momento de sua Copa. Contra a Alemanha, Plata marcou o gol da vitória por 2 a 1, resultado que garantiu a classificação do Equador para a Segunda Fase.

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➡️ Plata fala sobre gol histórico com o Equador e classificação na Copa: 'Muito vivos'

Plata fez o gol da vitória do Equador contra a Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Embora não tenha sido uma atuação de grande volume ofensivo, o atacante foi decisivo quando teve a oportunidade. O gol bastou para transformá-lo em herói para a torcida e renovar as esperanças de uma campanha ainda maior.

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A expectativa criada não virou protagonismo

Depois da classificação histórica, a expectativa sobre Plata aumentou naturalmente. Contra o México, na primeira fase eliminatória, esperava-se que o atacante voltasse a liderar o setor ofensivo equatoriano. Mas o roteiro foi diferente.

Sem conseguir repetir o desempenho decisivo da última rodada da fase de grupos, Plata teve atuação discreta e pouco participou das principais ações ofensivas da equipe na derrota por 2 a 0, que decretou a eliminação do Equador.

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Imprensa equatoriana repercute desempenho de Plata na eliminação

A atuação repercutiu negativamente na imprensa local. O jornal "El Universo" destacou que jogadores decisivos contra a Alemanha, como Plata, não conseguiram repetir o desempenho diante dos mexicanos.

"Nilson Angulo e Gonzalo Plata, peças-chave contra a Alemanha na última quinta-feira, não demonstraram o mesmo talento ofensivo e a mesma capacidade de decisão hoje."

Já o jornal "Metro" preferiu fazer uma análise coletiva da queda de rendimento da equipe, lembrando justamente o contraste entre a atuação contra a Alemanha e a eliminação.

"Dói também porque esse mesmo grupo já havia demonstrado que podia competir. Fizeram isso contra a Alemanha, exibindo caráter, habilidade e orgulho. Mas, contra o México, aquela versão fria de si mesmos que já havia aparecido contra Curaçao retornou."

Os números mostram uma Copa consistente de Plata, mas não dominante

Individualmente, Plata encerrou a Copa com números que o colocam entre os principais jogadores ofensivos do Equador. Em quatro partidas, marcou um gol, distribuiu média de 1,8 passes decisivos por jogo, finalizou duas vezes por partida e acertou 1,3 chutes no alvo por confronto.

No ranking da seleção equatoriana, segundo dados do Sofascore, terminou como:

2º em finalizações no gol (5); 2º em gols esperados (1,29); 3º em finalizações (8); 3º em dribles certos (5); 4º em passes decisivos (7).

Equatorianos celebram o gol de Plata, do Flamengo, contra a Alemanha na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

Os dados mostram um jogador participativo durante todo o torneio. Ainda assim, a percepção sobre sua Copa acabou sendo moldada pelos extremos: o gol histórico diante da Alemanha e a dificuldade para assumir novamente o protagonismo na eliminação.

O que fica para o Flamengo, clube de Gonzalo Plata

Plata retorna ao Flamengo carregando sentimentos opostos. Por um lado, chega valorizado por ter marcado o gol que eliminou uma das maiores seleções do futebol mundial e colocou seu país na Segunda Fase. É um feito que dificilmente será esquecido pelos equatorianos.

Por outro lado, também volta com o peso de não ter conseguido sustentar esse protagonismo quando o Equador sonhava em avançar ainda mais na competição.

A Copa do Mundo reforçou duas características já conhecidas do atacante: a capacidade de decidir jogos grandes e, ao mesmo tempo, a dificuldade em manter esse impacto de forma constante. Agora, de volta ao Flamengo, Plata terá a oportunidade de transformar a confiança adquirida pelo momento histórico contra a Alemanha em regularidade com a camisa rubro-negra.

Gonzalo Plata durante partida do Flamengo pelo Brasileirão contra o Santos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Vale destacar que, nas últimas partidas pelo Flamengo, Plata esteve distante das grandes fases que já teve pelo time carioca. No início do trabalho de Leonardo Jardim, inclusive, o equatoriano chegou a ficar fora da lista de relacionados por conta do comportamento extracampo, algo que já vinha sendo problema com Filipe Luís, ex-treinador do clube.

— É um jogador que está tendo algumas dificuldades de integração. Por isso, neste momento, para jogar no Flamengo, tem que estar bem integrado. É como os jogos de hoje, é necessário termos uma concentração, uma atitude, um empenho físico grande para lutarmos pelos resultados — disse Jardim, técnico do Flamengo, em março.

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