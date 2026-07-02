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Quatro jogadores do Flamengo já podem assinar pré-contrato; veja a situação de cada um

Dois jogadores aguardam o fim da Copa, enquanto Cebolinha e Dyogo Alves vivem situações indefinidas

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 13:42
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Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores
Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Enquanto monitora o mercado em busca de reforços, o Flamengo também volta as atenções para o próprio elenco e avalia a situação contratual de alguns jogadores. Com o início de julho, quatro atletas que têm vínculo apenas até dezembro já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. São eles: Alex Sandro, Danilo, Everton Cebolinha e Dyogo Alves.

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    • Do quarteto, dois devem deixar as conversas sobre o futuro para depois da Copa do Mundo, já que seguem na disputa da competição: Alex Sandro e Danilo. Já a situação de Cebolinha é mais incerta. O atacante manifestou publicamente o desejo de ser negociado e pode deixar o clube nesta janela. Entre os quatro, quem vive o cenário mais indefinido é o goleiro Dyogo Alves, que ainda não recebeu sinalização do Flamengo sobre uma possível renovação.

    Alex Sandro está perto de renovar, mas o cenário é otimista

    O cenário mais tranquilo é o de Alex Sandro. Flamengo e o lateral-esquerdo já chegaram a um acordo para a renovação até o fim de 2027, restando apenas o anúncio oficial, que deve ocorrer após o retorno do jogador da Seleção Brasileira.

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    Alex Sandro em treino da Seleção Brasileira
    Alex Sandro, do Flamengo, em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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    • A adaptação ao calendário intenso do futebol brasileiro chegou a fazer o defensor repensar os planos para o futuro, mas a proposta apresentada pelo clube foi suficiente para convencê-lo a permanecer.

    Antes da Copa do Mundo, o jogador foi alvo de críticas da torcida, principalmente por seu vigor físico. Entretanto, o lateral é bem avaliado internamente e os rubro-negros sabem da qualidade que ele tem.

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    Danilo ainda tem futuro indefinido

    Titular da Seleção Brasileira, Danilo ainda não tem situação definida. Até o momento, Flamengo e defensor não iniciaram uma negociação formal para renovação. Internamente, o clube pretende oferecer um novo contrato caso o zagueiro opte por seguir atuando, mas respeita o desejo do atleta de discutir o assunto somente depois da Copa do Mundo.

    Danilo dá passe na partida entre Brasil e Escócia
    Danilo na partida entre Brasil e Escócia (Foto: Divulgação/CBF)

    Danilo, que completa 35 anos em julho, ainda considera a possibilidade de encerrar a carreira ao fim da temporada, plano que já manifestava há algum tempo. Apesar de ter recebido sondagens, inclusive do futebol europeu, o defensor preferiu manter o foco exclusivamente na disputa do Mundial. Recentemente, comentou a possibilidade de um possível interesse do Porto, de Portugal.

    "Nunca se sabe, nunca se sabe. Acompanho sempre o Porto, estou sempre muito atento e fiquei muito satisfeito com o título do Campeonato Nacional."

    Cebolinha pode ser negociado

    A situação de Cebolinha é diferente. O Flamengo não pretende abrir conversas para renovar o contrato do atacante. Embora o jogador ainda seja considerado útil ao elenco, a diretoria entende que uma venda nesta janela pode ser a melhor alternativa para evitar perdê-lo gratuitamente no fim do vínculo.

    Contratado em 2022 por 16 milhões de euros, Cebolinha representa um investimento elevado do clube, que vê uma eventual negociação como forma de recuperar parte do valor aplicado.

    No início deste ano, o atacante externou que essa poderia ser a sua última temporada no clube.

    — Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo — disse o Cebolinha, após o vice-campeonato do Flamengo na Recopa.

    Cebolinha faz treino com bola no Ninho do Urubu
    Cebolinha faz treino com bola no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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    Dyogo Alves aguarda definição

    Quem também tem contrato apenas até dezembro é o goleiro Dyogo Alves. Terceira opção da posição, atrás de Rossi e Andrew, o jogador ainda não recebeu sinalização para renovar. Apesar disso, segue sendo bem avaliado internamente pelo potencial de desenvolvimento. Dyogo é o único sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu, em 2019, que permanece no Flamengo até os dias atuais.

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