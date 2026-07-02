logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Arrascaeta e Paquetá: veja como chegam os lesionados do Flamengo após a Copa

Meias sofreram lesões durante o Mundial, enquanto outros quatro rubro-negros seguem no torneio

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo
Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz/AFP)

A Copa do Mundo serviu para valorizar diversos jogadores do Flamengo, mas também trouxe preocupação ao departamento médico do clube. Dos nove atletas cedidos às seleções nacionais, dois retornarão com problemas físicos: Arrascaeta e Lucas Paquetá. Enquanto isso, outros quatro seguem vivos na disputa pelo título mundial: Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, pela Seleção Brasileira, e Carrascal, pela Colômbia.

continua após a publicidade
  • Atacante do Flamengo saiu chorando após empate entre Equador e Curaçao

    Herói contra a Alemanha, criticado na eliminação: a Copa de Plata, do Flamengo

    Flamengo
    Há 16 horas
  • Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal

    Amistosos, lesionados e mercado: Flamengo se prepara para volta do Brasileirão; veja plano

    Flamengo
    Há 17 horas
  • Léo Nannetti abraça Alisson, goleiro da Seleção, após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo

    Goleiro do Flamengo vive sonho na Copa do Mundo com a Seleção; veja fotos

    Seleção Brasileira
    Há 21 horas

    • Arrascaeta vive reta final da recuperação

    O caso de Arrascaeta é o mais complexo dos dois. O uruguaio já havia deixado o Flamengo antes mesmo da pausa para a Copa do Mundo, ainda durante os compromissos do clube, para se apresentar à seleção de seu país enquanto se recuperava de uma lesão na clavícula direita.

    Durante o período de treinamentos com o Uruguai, porém, o meia sofreu uma lesão na panturrilha direita, episódio que gerou um desgaste entre Flamengo e a seleção do Uruguai. Internamente, o Rubro-Negro entendeu que o planejamento de recuperação elaborado pelo departamento médico não foi seguido integralmente pela seleção uruguaia. Do outro lado, os uruguaios rebateram a avaliação.

    continua após a publicidade

    Para acompanhar de perto a evolução do camisa 10, o Flamengo enviou, com autorização da entidade uruguaia, o preparador físico Laniyan Neves, profissional de confiança de Arrascaeta e integrante da comissão técnica rubro-negra.

  • Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo 2026

    Possível rival do Brasil na Copa do Mundo, Inglaterra vive dependência de Harry Kane

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa durante a Copa

    Sabe tudo sobre Cristiano Ronaldo? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
  • Gustavo Villani é uma das principais vozes da Globo na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (2)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
    • Arrascaeta com a seleção do Uruguai durante a Copa do Mundo
    Arrascaeta com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)

    Embora tenha sido relacionado para a última partida do Uruguai na fase de grupos, o meia não entrou em campo por ainda não apresentar condições ideais de jogo.

    continua após a publicidade

    A recuperação, entretanto, evoluiu de forma positiva nos últimos dias. Arrascaeta já deixou a fisioterapia e iniciou a fase de transição física, chegando inclusive a participar de algumas atividades com o restante do elenco.

    Arrascaeta durante treino do Uruguai na Copa do Mundo
    Arrascaeta durante treinamento do Uruguai (Foto: Reprodução)

    A expectativa do Flamengo é ter o uruguaio à disposição para enfrentar a Chapecoense, no dia 22 de julho, no primeiro compromisso rubro-negro após a parada. Ainda assim, a tendência é que seu retorno aconteça de forma gradual, já que o jogador acumula duas lesões importantes em um curto intervalo de tempo.

    Paquetá faz tratamento intensivo na Seleção

    Lucas Paquetá sofreu uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa esquerda durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, pela Segunda Fase da Copa do Mundo.

    O meia sentiu o problema ainda no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Durante a etapa final, permaneceu no banco de reservas acompanhando a partida, mas evitou apoiar o pé esquerdo no chão, evidenciando o desconforto causado pela lesão.

    Lucas Paquetá teve lesão na posterior da coxa esquerda na vitória do Brasil sobre o Japão
    Lucas Paquetá durante Brasil x Japão (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

    O diagnóstico praticamente encerrou as chances de Paquetá voltar a atuar no Mundial. O cenário mais otimista indicaria uma possível participação apenas em uma eventual final, caso o Brasil confirme a classificação, mas a possibilidade é considerada remota. Lesões desse grau normalmente exigem cerca de um mês de recuperação.

    Mesmo fora dos gramados, o meia permanece com a delegação brasileira nos Estados Unidos. O objetivo é aproveitar toda a estrutura médica da Seleção para acelerar o tratamento, realizado em três períodos diários.

    Nesta quarta-feira, a esposa do jogador, Duda Fournier, publicou uma imagem em que Paquetá aparece utilizando uma LED Boots, equipamento utilizado para auxiliar na cicatrização e recuperação muscular.

    As LED Boots são utilizadas para acelerar a recuperação muscular. O equipamento combina luzes terapêuticas vermelhas e infravermelhas com compressão pneumática. Na prática, as luzes estimulam a regeneração das fibras musculares lesionadas, melhoram a oxigenação dos tecidos e ajudam a reduzir dores e rigidez. Já a compressão funciona de forma semelhante a uma drenagem linfática, auxiliando na diminuição do inchaço e na eliminação do acúmulo de líquidos na região afetada. A combinação dessas tecnologias busca acelerar o processo de recuperação e proporcionar mais conforto ao atleta durante o tratamento.

    Saldo preocupa, mas cenário ainda é controlado

    A expectativa da comissão técnica rubro-negra é que, com exceção de Paquetá, todos estejam disponíveis, ou próximos disso, para reforçar a equipe na retomada da temporada, quando o Flamengo iniciará uma sequência decisiva de compromissos pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores.

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    ➡️ Aposte em jogos do Flamengo
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores do Flamengo reunidos em jogo da Libertadores

    Fora de Campo

    Band fecha acordo e vai transmitir jogos do Flamengo; saiba mais

    Há 15 horas
    Atacante do Flamengo saiu chorando após empate entre Equador e Curaçao

    Flamengo

    Herói contra a Alemanha, criticado na eliminação: a Copa de Plata, do Flamengo

    Há 16 horas
    Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal

    Flamengo

    Amistosos, lesionados e mercado: Flamengo se prepara para volta do Brasileirão; veja plano

    Há 18 horas
    Andrew, aniversariante do dia, recebe trote durante treino do Flamengo em Portugal

    Flamengo

    Treino do Flamengo tem trote com guerra de ovo e farinha em Portugal; veja vídeo

    Há 19 horas
    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Futebol Feminino

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Há 19 horas
    Léo Nannetti abraça Alisson, goleiro da Seleção, após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Goleiro do Flamengo vive sonho na Copa do Mundo com a Seleção; veja fotos

    Há 21 horas
    Mais LANCE!
    Emerson Royal durante partida do Flamengo

    Flamengo analisa proposta da Europa e define permanência de Emerson Royal

    Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro

    Flamengo presta apoio a Lucas Paquetá após lesão na Copa do Mundo

    Lucas Paquetá jogando pela Seleção Brasileira contra o Japão na Copa do Mundo de 2026

    CBF confirma lesão de Paquetá, e meia vira dúvida na Seleção Brasileira

    Lucas Paquetá, do Flamengo, sorri após vitória do Brasil

    Atitude de Lucas Paquetá após vitória do Brasil chama atenção: 'Não é possível'

    Campo de futebol do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal

    Hotel de luxo, spa e campos: veja o resort onde o Flamengo está em Portugal

    Bruno Henrique durante a final da Libertadores de 2019 entre Flamengo e River Plate

    Bruno Henrique projeta reencontro entre Flamengo e River Plate

    Danilo admite erro no gol do Japão e exalta resiliência do Brasil após virada

    Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Paquetá deixa estádio sem mancar após susto em classificação do Brasil

    Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Atuação de Lucas Paquetá gera revolta em Brasil x Japão: 'Perdido'

    José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

    Diretor do Flamengo descarta pressa por reforços e prevê janela diferente

    Arte com imagens do Zico em alusão ao Japão

    Antes de desafiar o Brasil, o Japão foi transformado por Zico; entenda a relação

    Dembelé corre de braços abertos em comemoração de gol da França

    PSG encosta no Real Madrid: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo

    Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores

    Rivais se irritam com atitude do Flamengo: 'Passou vergonha'