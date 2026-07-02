Arrascaeta e Paquetá: veja como chegam os lesionados do Flamengo após a Copa
Meias sofreram lesões durante o Mundial, enquanto outros quatro rubro-negros seguem no torneio
A Copa do Mundo serviu para valorizar diversos jogadores do Flamengo, mas também trouxe preocupação ao departamento médico do clube. Dos nove atletas cedidos às seleções nacionais, dois retornarão com problemas físicos: Arrascaeta e Lucas Paquetá. Enquanto isso, outros quatro seguem vivos na disputa pelo título mundial: Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, pela Seleção Brasileira, e Carrascal, pela Colômbia.
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Arrascaeta vive reta final da recuperação
O caso de Arrascaeta é o mais complexo dos dois. O uruguaio já havia deixado o Flamengo antes mesmo da pausa para a Copa do Mundo, ainda durante os compromissos do clube, para se apresentar à seleção de seu país enquanto se recuperava de uma lesão na clavícula direita.
Durante o período de treinamentos com o Uruguai, porém, o meia sofreu uma lesão na panturrilha direita, episódio que gerou um desgaste entre Flamengo e a seleção do Uruguai. Internamente, o Rubro-Negro entendeu que o planejamento de recuperação elaborado pelo departamento médico não foi seguido integralmente pela seleção uruguaia. Do outro lado, os uruguaios rebateram a avaliação.
Para acompanhar de perto a evolução do camisa 10, o Flamengo enviou, com autorização da entidade uruguaia, o preparador físico Laniyan Neves, profissional de confiança de Arrascaeta e integrante da comissão técnica rubro-negra.
Embora tenha sido relacionado para a última partida do Uruguai na fase de grupos, o meia não entrou em campo por ainda não apresentar condições ideais de jogo.
A recuperação, entretanto, evoluiu de forma positiva nos últimos dias. Arrascaeta já deixou a fisioterapia e iniciou a fase de transição física, chegando inclusive a participar de algumas atividades com o restante do elenco.
A expectativa do Flamengo é ter o uruguaio à disposição para enfrentar a Chapecoense, no dia 22 de julho, no primeiro compromisso rubro-negro após a parada. Ainda assim, a tendência é que seu retorno aconteça de forma gradual, já que o jogador acumula duas lesões importantes em um curto intervalo de tempo.
Paquetá faz tratamento intensivo na Seleção
Já Lucas Paquetá sofreu uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa esquerda durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, pela Segunda Fase da Copa do Mundo.
O meia sentiu o problema ainda no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Durante a etapa final, permaneceu no banco de reservas acompanhando a partida, mas evitou apoiar o pé esquerdo no chão, evidenciando o desconforto causado pela lesão.
O diagnóstico praticamente encerrou as chances de Paquetá voltar a atuar no Mundial. O cenário mais otimista indicaria uma possível participação apenas em uma eventual final, caso o Brasil confirme a classificação, mas a possibilidade é considerada remota. Lesões desse grau normalmente exigem cerca de um mês de recuperação.
Mesmo fora dos gramados, o meia permanece com a delegação brasileira nos Estados Unidos. O objetivo é aproveitar toda a estrutura médica da Seleção para acelerar o tratamento, realizado em três períodos diários.
Nesta quarta-feira, a esposa do jogador, Duda Fournier, publicou uma imagem em que Paquetá aparece utilizando uma LED Boots, equipamento utilizado para auxiliar na cicatrização e recuperação muscular.
As LED Boots são utilizadas para acelerar a recuperação muscular. O equipamento combina luzes terapêuticas vermelhas e infravermelhas com compressão pneumática. Na prática, as luzes estimulam a regeneração das fibras musculares lesionadas, melhoram a oxigenação dos tecidos e ajudam a reduzir dores e rigidez. Já a compressão funciona de forma semelhante a uma drenagem linfática, auxiliando na diminuição do inchaço e na eliminação do acúmulo de líquidos na região afetada. A combinação dessas tecnologias busca acelerar o processo de recuperação e proporcionar mais conforto ao atleta durante o tratamento.
Saldo preocupa, mas cenário ainda é controlado
A expectativa da comissão técnica rubro-negra é que, com exceção de Paquetá, todos estejam disponíveis, ou próximos disso, para reforçar a equipe na retomada da temporada, quando o Flamengo iniciará uma sequência decisiva de compromissos pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores.
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