Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate
Treinador conta com diversos desfalques por causa da Copa do Mundo
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o amistoso contra o River Plate, na tarde desta sexta-feira (3), às 15h30 (de Brasília). A partida marca a estreia do Rubro-Negro no Troféu do Algarve, torneio de intertemporada disputado em Portugal. Para o duelo no Estádio Algarve, no sul do país europeu, o treinador português escalou o trio de ataque com Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
Para enfrentar o adversário da histórica final da Libertadores de 2019, Leonardo Jardim não poderá contar com os nove jogadores do elenco convocados para a Copa do Mundo. Parte deles já foi eliminada da competição e está de férias, enquanto os demais seguem disputando o torneio. São eles: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal.
Além dos convocados, o Flamengo também tem outro desfalque. O zagueiro Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão na coxa, também não está à disposição.
Escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate é: Rossi; Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Lino e Pedro.
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Tudo sobre o jogo entre Flamengo x River Plate
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 River Plate
🏆 Amistoso - Troféu do Algarve,
📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).
👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, GeTV e Band.
🕴️ Arbitragem: Luis Godinho (POR)
🚩 Assistentes: Hugo Coimbra (POR) e Gonçalo Freire (POR)
📺 VAR: Pedro Ramalho (POR).
Veja os jogos do Flamengo nesta intertemporada
- 🛫 03/07 (15h30): Flamengo x River Plate
- 🛫 08/07 (16h30): Flamengo x Lausanne-Sport
- 🛫 11/07 (15h30): Flamengo x Benfica
- 🟢🟡 17/07 (20h) - Flamengo x Olimpia
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