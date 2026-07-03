De Lima ao reencontro: a final de 2019 mudou o destino de Flamengo e River Plate
Equipes voltam a se enfrentar em amistoso nesta sexta-feira, em Portugal, após seis anos de trajetórias bem diferentes
Carregando conteúdo exclusivo...
Depois da história final da Libertadores de 2019, Flamengo e River Plate voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (3), em Portugal, em amistoso do Troféu do Algarve. De lá para cá, brasileiros e argentino viveram momentos bem distintos, principalmente no âmbito internacional. Enquanto o Rubro-Negro se consolidou entre as principais potências do continente, o Millonario perdeu protagonismo nas competições internacionais.
Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso
Quatro jogadores do Flamengo já podem assinar pré-contrato; veja a situação de cada um
Arrascaeta e Paquetá: veja como chegam os lesionados do Flamengo após a Copa
➡️ Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso
Antes de 2019, Flamengo e River Plate viviam contextos diferentes
O River Plate chegava a Lima, no Peru, como o atual campeão da Libertadores. A equipe de Marcelo Gallardo havia derrotado o Boca Juniors na também histórica final de 2018, decidida em Madrid, na Espanha, e disputava sua segunda decisão consecutiva. O clube argentino era considerado a principal força do continente.
Já o Flamengo voltava a disputar uma final continental depois de 38 anos. Sob o comando de Jorge Jesus, o Rubro-Negro encantava o futebol brasileiro, mas ainda buscava confirmar o favoritismo também na América do Sul.
Portugal x Croácia na CazéTV é a segunda live mais assistida da história
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (03/07/2026)
Futebol dinâmico e histórias de superação: o México que pode enfrentar o Brasil na Copa
Como foi a decisão em Lima
Em campo, o roteiro parecia favorecer os argentinos. Borré abriu o placar ainda no primeiro tempo e o River controlou boa parte da decisão. Até que, aos 44 e aos 47 minutos da etapa final, Gabigol marcou duas vezes e protagonizou uma das maiores viradas da história da Libertadores. O Flamengo conquistava seu segundo título da competição e iniciava uma nova era.
Flamengo virou potência internacional
A conquista de Lima não ficou isolada (inclusive na cidade peruana). Desde então, além de manter o domínio no futebol brasileiro, com títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Flamengo passou a frequentar constantemente as fases decisivas da Libertadores.
O clube conquistou novamente o torneio continental em 2022, voltou a disputar decisões internacionais e representou a América do Sul em diferentes edições do Mundial de Clubes. Em 2019, fez jogo equilibrado contra o Liverpool e perdeu apenas na prorrogação. Anos depois, voltou a chamar atenção no cenário internacional ao fazer boa campanha na Copa do Mundo de Clubes, incluindo uma vitória marcante sobre o Chelsea.
Mesmo nas temporadas em que não levantou a taça, o Flamengo permaneceu como presença frequente entre os candidatos ao título da Libertadores.
River perdeu protagonismo internacional
Do outro lado, o River Plate não conseguiu repetir o sucesso continental. Embora tenha conquistado títulos nacionais no período, o clube argentino não voltou a disputar uma final de Libertadores desde a derrota para o Flamengo.
O fim da primeira passagem de Marcelo Gallardo, em 2022, marcou o encerramento de um ciclo histórico de oito anos. O treinador retornou ao clube em 2024 para tentar recolocar o River entre as principais forças do continente, mas o cenário já era diferente.
Segundo João Pedro Rodrigues, setorista de Futebol Internacional do Lance!, a mudança não aconteceu apenas no River Plate, mas também no próprio futebol argentino.
"Nos últimos anos, o Campeonato Argentino passou a ter campeões muito mais variados porque deixou de ser disputado por pontos corridos. River e Boca perderam protagonismo nacional e, internacionalmente, o River também caiu de rendimento. Desde 2019, não conquistou nenhum título sul-americano e sequer voltou a uma final de Libertadores. Hoje, comparando com o Flamengo, o River Plate está abaixo."
Além disso, nas competições continentais, os argentinos deixaram de apresentar o mesmo domínio observado na década passada.
Confira as conquistas de Flamengo e River Plate desde 2019
|Ano
|Flamengo
|River Plate
2019
Libertadores, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca
Recopa Sul-Americana
2020
Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca
—
2021
Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil
Campeonato Argentino
2022
Libertadores e Copa do Brasil
Trofeo de Campeones
2023
—
Trofeo de Campeones, Campeonato Argentino e Supercopa Argentina
2024
Campeonato Carioca e Copa do Brasil
—
2025
Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro
—
2026
(temporada em andamento)
(temporada em andamento)
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Fora de Campo
Marcão, pai de Gerson, detona Bap, do Flamengo: 'Covarde'Há 12 horas
Fora de Campo
Atacante que recusou Flamengo por Europa é anunciado pelo River PlateHá 12 horas
Onde Assistir
Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistosoHá 14 horas
Flamengo
Quatro jogadores do Flamengo já podem assinar pré-contrato; veja a situação de cada umHá 16 horas
Fora de Campo
Flamengo e Fluminense terão amistosos exibido por Grupo GloboHá 16 horas
Flamengo
Arrascaeta e Paquetá: veja como chegam os lesionados do Flamengo após a CopaHá 23 horas
Mais LANCE!