De Lima ao reencontro: a final de 2019 mudou o destino de Flamengo e River Plate Equipes voltam a se enfrentar em amistoso nesta sexta-feira, em Portugal, após seis anos de trajetórias bem diferentes

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Depois da história final da Libertadores de 2019, Flamengo e River Plate voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (3), em Portugal, em amistoso do Troféu do Algarve. De lá para cá, brasileiros e argentino viveram momentos bem distintos, principalmente no âmbito internacional. Enquanto o Rubro-Negro se consolidou entre as principais potências do continente, o Millonario perdeu protagonismo nas competições internacionais.

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Antes de 2019, Flamengo e River Plate viviam contextos diferentes

O River Plate chegava a Lima, no Peru, como o atual campeão da Libertadores. A equipe de Marcelo Gallardo havia derrotado o Boca Juniors na também histórica final de 2018, decidida em Madrid, na Espanha, e disputava sua segunda decisão consecutiva. O clube argentino era considerado a principal força do continente.

Já o Flamengo voltava a disputar uma final continental depois de 38 anos. Sob o comando de Jorge Jesus, o Rubro-Negro encantava o futebol brasileiro, mas ainda buscava confirmar o favoritismo também na América do Sul.

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Como foi a decisão em Lima

Em campo, o roteiro parecia favorecer os argentinos. Borré abriu o placar ainda no primeiro tempo e o River controlou boa parte da decisão. Até que, aos 44 e aos 47 minutos da etapa final, Gabigol marcou duas vezes e protagonizou uma das maiores viradas da história da Libertadores. O Flamengo conquistava seu segundo título da competição e iniciava uma nova era.

Gabigol durante a final de Flamengo e River Plate em 2019 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Flamengo virou potência internacional

A conquista de Lima não ficou isolada (inclusive na cidade peruana). Desde então, além de manter o domínio no futebol brasileiro, com títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Flamengo passou a frequentar constantemente as fases decisivas da Libertadores.

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O clube conquistou novamente o torneio continental em 2022, voltou a disputar decisões internacionais e representou a América do Sul em diferentes edições do Mundial de Clubes. Em 2019, fez jogo equilibrado contra o Liverpool e perdeu apenas na prorrogação. Anos depois, voltou a chamar atenção no cenário internacional ao fazer boa campanha na Copa do Mundo de Clubes, incluindo uma vitória marcante sobre o Chelsea.

Mesmo nas temporadas em que não levantou a taça, o Flamengo permaneceu como presença frequente entre os candidatos ao título da Libertadores.

River perdeu protagonismo internacional

Do outro lado, o River Plate não conseguiu repetir o sucesso continental. Embora tenha conquistado títulos nacionais no período, o clube argentino não voltou a disputar uma final de Libertadores desde a derrota para o Flamengo.

O fim da primeira passagem de Marcelo Gallardo, em 2022, marcou o encerramento de um ciclo histórico de oito anos. O treinador retornou ao clube em 2024 para tentar recolocar o River entre as principais forças do continente, mas o cenário já era diferente.

Segundo João Pedro Rodrigues, setorista de Futebol Internacional do Lance!, a mudança não aconteceu apenas no River Plate, mas também no próprio futebol argentino.

"Nos últimos anos, o Campeonato Argentino passou a ter campeões muito mais variados porque deixou de ser disputado por pontos corridos. River e Boca perderam protagonismo nacional e, internacionalmente, o River também caiu de rendimento. Desde 2019, não conquistou nenhum título sul-americano e sequer voltou a uma final de Libertadores. Hoje, comparando com o Flamengo, o River Plate está abaixo."

Além disso, nas competições continentais, os argentinos deixaram de apresentar o mesmo domínio observado na década passada.

Confira as conquistas de Flamengo e River Plate desde 2019

Ano Flamengo River Plate 2019 Libertadores, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca Recopa Sul-Americana 2020 Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca — 2021 Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil Campeonato Argentino 2022 Libertadores e Copa do Brasil Trofeo de Campeones 2023 — Trofeo de Campeones, Campeonato Argentino e Supercopa Argentina 2024 Campeonato Carioca e Copa do Brasil — 2025 Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro — 2026 (temporada em andamento) (temporada em andamento)

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