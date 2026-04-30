Arrascaeta passará por cirurgia para corrigir fratura na clavícula direita

Arrascaeta, do Flamengo, passará por uma cirurgia nesta quinta-feira (30) para corrigir a fratura na clavícula direita, sofrida no empate em 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina. A decisão pela intervenção cirúrgica foi tomada horas após a partida, em La Plata.

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- O meia será submetido a cirurgia para correção da fratura na clavícula direita nesta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro. A equipe responsável pelo procedimento será formada pelos especialistas Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, além de Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo - informou o Flamengo.

Arrascaeta sofre lesão no ombro no jogo contra o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Como informado pelo Flamengo, a cirurgia de Arrascaeta será realizada pela equipe médica formada por Márcio Schiefer, Bruno Tebaldi e Fernando Sassaki.

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O Flamengo, neste momento, não crava um tempo de retorno de Arrascaeta aos gramados. Afinal, a recuperação varias de atleta para atleta. Em 2025, por exemplo, o meia Montoro, do Botafogo, sofreu uma contusão parecida e levou cerca de 41 dias para voltar aos gramados.

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Como foi o lance que resultou na lesão de Arrascaeta, do Flamengo

O meio-campista se lesionou em uma disputa com Piovi. Logo após o lance, o meia do Flamengo caiu no gramado e pediu atendimento médico. Sentindo forte desconforto na região, acabou sendo substituído por Carrascal.

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