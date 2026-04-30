Royal repudia agressividade do Estudiantes contra o Flamengo na Libertadores: 'Desleais'

O empate do Flamengo em 1 a 1 com o Estudiantes (ARG), na noite desta quarta-feira (29), pela fase de grupos da Libertadores, ficou marcado pelas reclamações do time brasileiro em relação à arbitragem. Após a partida, na Argentina, Emerson Royal, titular no confronto, chamou a atenção para as "atitudes desleais" da equipe da casa.

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— Se o jogo tem agressividade no sentido leal, eu concordo, gosto desse tipo de partida. Mas houve muitas atitudes desleais hoje, principalmente a tesoura. Graças a Deus, eu não estava com o pé totalmente no chão, senão poderia ter sido uma lesão grave. O árbitro deu apenas cartão amarelo e não foi ao VAR revisar o lance — afirmou o lateral do Flamengo.

Royal em Estudiantes x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

— Eu estou bem. Está doendo aqui (costela), a minha perna, o meu pescoço… mas faz parte — completou.

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Royal, do Flamengo, sofreu entrada dura

O lance que mais gerou revolta nos jogadores do Flamengo foi a entrada de Farías em Emerson Royal, ainda no primeiro tempo. Na jogada, o atleta do time argentino atingiu o lateral por trás, com o movimento conhecido como "tesoura". Na ocasião, o árbitro aplicou apenas cartão amarelo. Na avaliação de Danilo e de outros jogadores rubro-negros, o lance era para expulsão.

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Ainda na zona mista do Estádio Jorge Luis Hirschi, Emerson Royal revelou a conversa que teve com o árbitro e comentou sua resposta ao chileno Piero Maza.

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— Ele me disse que o jogador não usou força excessiva para receber cartão vermelho. Eu respondi: "Uma tesoura por trás precisa quebrar a perna para ser considerada força excessiva?" — concluiu.

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