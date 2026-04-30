Danilo cita 'erro claro' da arbitragem contra o Flamengo no empate com o Estudiantes
Defensor rubro-negro chamou a atenção para a atuação do árbitro chileno
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A atuação do árbitro chileno Piero Maza no empate em 1 a 1 entre Estudiantes (ARG) e Flamengo deixou o time brasileiro na bronca. Após a partida, o zagueiro Danilo, titular em La Plata e um dos líderes do elenco rubro-negro, citou lances em que, segundo ele, a arbitragem falhou. Um desses, inclusive, classificando-o como "erro claro".
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— Erro claro. O árbitro esteve muito abaixo do nível do espetáculo. Dito isso, fica o caráter da equipe, da luta. O cara deu uma tesoura na canela do Emerson (Royal). O outro zagueiro, de forma maldosa, foi no Bruno Henrique. Estamos falando de quê? (...) É algo claro, óbvio. No lance do Bruno Henrique, não estou nem pedindo cartão vermelho direto, mas sim um segundo amarelo, claro e evidente. Qualquer pessoa daria esse cartão. Jogo bom, ambiente incrível, Libertadores… e a gente tem que falar de arbitragem porque o árbitro não teve coragem de aplicar a punição — afirmou Danilo.
— Quando acontece algo tão claro, estamos ultrapassando o limite do esporte. Esse tipo de lance não pode passar sem a decisão correta — completou o defensor.
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O lance que mais gerou reclamações dos rubro-negros foi a entrada de Farías em Emerson Royal, ainda no primeiro tempo. Na jogada, o atleta do time argentino acertou o lateral por trás, com o movimento conhecido como "tesoura". Na ocasião, o árbitro aplicou apenas cartão amarelo. Na avaliação de Danilo e de outros jogadores do Flamengo, o lance era para expulsão.
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Já no segundo tempo, uma entrada dura de Palacios em Bruno Henrique também gerou críticas. O adversário já havia recebido cartão amarelo e, mesmo assim, não foi advertido novamente na jogada.
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