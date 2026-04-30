Auxiliar de Jardim destaca mental dos jogadores do Flamengo e lamenta lesão de Arrascaeta

Com a expulsão de Leonardo Jardim, foi José Barros quem participou da coletiva de imprensa após o empate do Flamengo em 1 a 1 com o Estudiantes nesta quarta-feira (29), pela fase de grupos da Libertadores. O auxiliar começou o seu discurso criticando a postura agressiva do time argentino e ressaltou a força mental dos jogadores rubro-negros.

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- Primeiro de tudo, em relação à arbitragem, ficamos por aqui. Vocês têm as imagens, assistiram ao jogo e, portanto, têm até mais condições do que nós para avaliar todos os lances. Nós estávamos preparados para este jogo, inclusive para essa característica um pouco atípica deste tipo de futebol. Pelo contrário, acho que os nossos jogadores tiveram uma performance impecável a nível mental. Não perderam a cabeça, mesmo tendo motivos para isso - iniciou.

Emerson Royal em Estudiantes x Flamengo pela Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)

- Este resultado, embora não seja aquilo que idealizámos no início, acaba também por premiar o esforço, a dedicação e a capacidade mental dos nossos jogadores. Quero dar os parabéns a todos eles, porque realmente jogar nestas condições, com o que foi mencionado também em relação à arbitragem, faz deles verdadeiros heróis - completou.

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Auxiliar do Flamengo lamenta lesão de Arrascaeta

O empate em La Plata contou com uma má notícia para o Flamengo. Ainda no primeiro tempo, Arrascaeta levou a pior em uma dividida e foi ao chão com dores no ombro direito. Posteriormente, o jogador foi diagnosticado com uma fratura na clavícula direita. Diante deste cenário, José Barros lamentou a contusão do uruguaio.

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- Infelizmente, está comprovado que tem uma fratura na clavícula. Infelizmente sabemos que todos os jogadores são importantes, mas o Arrascaeta também. Foi fruto da virilidade deste jogo. Lamentamos o que aconteceu. Talvez tenha sido a parte mais negativa deste jogo. Em relação aos jogadores que vão ao Mundial, eles sabem que precisam estar no máximo de suas capacidade e tem que trabalhar ao máximo até a convocação, e também se cuidarem para estarem com a máxima força - iniciou o auxiliar.

Arrascaeta em Estudiantes x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- Temos vários jogadores com muitos hematomas nas pernas, nas costelas, fruto da virilidade, da agressividade não do jogo, de uma equipe que se preocupou em agredir a outra. Essa conversa tem que surgir - completou.

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