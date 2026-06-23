Matheus Gonçalves abre o jogo sobre Flamengo e encontro com Cristiano Ronaldo Meia detalhou a emoção ao enfrentar ídolo e comentou falta de chances no Rubro-Negro

Vestir a camisa do time do coração, ser bicampeão do mundo no Maracanã e enfrentar um dos maiores nomes da história do futebol. Apesar da pouca idade, Matheus Gonçalves, aos 20 anos, já viveu momentos que qualquer jogador sonharia experimentar ao longo da carreira. De férias no Brasil após o término da temporada pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, o meia, em entrevista exclusiva ao Lance!, fez uma análise do momento que vive na equipe saudita e relembrou etapas importantes de sua trajetória, principalmente com a camisa do Flamengo.

continua após a publicidade

O retorno ao Brasil serve não apenas para descansar antes de uma nova temporada, mas também para voltar às suas origens e olhar com gratidão para tudo o que conquistou até aqui. Ao falar sobre o momento que atravessa, Matheus Gonçalves demonstra orgulho do caminho percorrido.

— Sou muito feliz por ter vivido tanta coisa no futebol mesmo com pouca idade, isso significa que estou indo para o caminho certo. Eu trabalho muito para sempre alcançar os meus objetivos no futebol, então o sentimento é de muito orgulho pela trajetória que eu tenho construído. Além de todas essas conquistas, ainda consegui chegar na Arábia Saudita conquistando um título continental com o Al-Ahli, mais um grande troféu, então só tenho a agradecer — afirmou Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, ao Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves ganha mural em praça onde sonhava ser jogador

O sonho de enfrentar Cristiano Ronaldo

Entre as experiências que acumulou nos últimos anos, uma tem lugar especial na memória de Matheus Gonçalves: enfrentar Cristiano Ronaldo. O meia teve a oportunidade de dividir o gramado com um dos maiores jogadores da história do futebol e admite que viveu um momento emocionante, como realizar um sonho de infância.

— Foi incrível, parecia que estava vivendo um sonho. Eu cresci vendo esses caras na televisão e no videogame, como Cristiano, Messi, Neymar, e estar dividindo os gramados com eles é um privilégio muito grande. Não tem muito o que falar do CR7, ele é um dos maiores da história, uma referência para todo mundo que gosta de futebol, então foi um momento muito emocionante e importante para mim.

continua após a publicidade

Matheus Gonçalves ao lado de Cristiano Ronaldo em partida do futebol saudita (Foto: Arquivo pessoal)

Flamengo, falta de oportunidades e retorno em aberto

Mesmo de longe, o Flamengo continua sendo um capítulo importante na trajetória de Matheus Gonçalves. Foi no clube, inclusive, que conquistou o Mundial de Clubes Sub-20 diante do Barcelona, em pleno Maracanã.

Matheus Gonçalves com a taça do Mundial Sub-20 (Foto: Arquivo pessoal)

Identificado com o Rubro-Negro desde a base, o meia ainda recebe demonstrações de carinho da torcida. Questionado sobre um possível retorno ao clube no futuro, Matheus preferiu não fechar portas.

— Eu sou muito grato ao Flamengo e sempre vou ter carinho e admiração pelo clube. Foi o lugar que me deu condições de me profissionalizar, de seguir o meu grande sonho e deu todo suporte para que eu pudesse chegar onde estou hoje. Recebo carinho até hoje dos torcedores do Flamengo, quando encontro nas ruas ou pelas redes sociais — iniciou o jogador.

Matheus Gonçalves durante partida do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— No momento estou focado no Al-Ahli, sinto que tenho história para escrever fora do Brasil, mas o futuro só a Deus pertence — completou.

Falta de sequência no profissional

Um dos temas mais debatidos pelos torcedores durante sua passagem pelo Flamengo foi a falta de oportunidades no time principal. Para Matheus Gonçalves, o contexto do forte elenco teve papel determinante nesse cenário. Mesmo acreditando que poderia ter recebido mais minutos em campo, o meia garante que não guarda ressentimentos.

— A gente sabe da qualidade do elenco do Flamengo, a qualidade de craques que jogam pelo clube, então acho que isso pesou no fim das contas. Acredito que estava pronto para atuar com uma maior sequência, confio bastante no meu potencial, mas isso são águas passadas. Não levo absolutamente nenhuma mágoa, pelo contrário, apenas gratidão pelo Flamengo por tudo que fez na minha vida e por me possibilitar estar onde estou.

David Luiz, o "paizão" dos jovens, também foi importante para Matheus

Ao recordar os tempos de Flamengo, Matheus cita Rayan Lucas, que retornou ao clube após um período de empréstimo, como um dos amigos mais próximos construídos dentro do Ninho do Urubu. Os dois cresceram juntos nas categorias de base e compartilharam momentos importantes na formação como atletas. Mas, quando o assunto é o elenco profissional, um nome aparece de forma especial: David Luiz.

Conhecido nos bastidores pela relação próxima com os jogadores mais jovens, o zagueiro teve papel importante na adaptação de Matheus Gonçalves ao futebol profissional.

— Eu e o Rayan Lucas crescemos juntos no Ninho e sempre jogamos lado a lado. Vivemos muita coisa juntos ao longo desses anos, então é difícil escolher uma história só para contar. Com certeza foi um dos companheiros de equipe com quem tive mais proximidade e sou muito grato por tudo o que compartilhamos dentro e fora de campo. Fora dos meninos da base, tinha uma proximidade muito grande com o David Luiz, que ensinava muita coisa para a gente, um paizão para todo mundo.

David Luiz, Matheus Gonçalves e outros jogadores do Flamengo em parque da Disney (Foto: Divulgação)

— Sou muito grato por ele, porque quando subimos para o profissional, às vezes ficamos deslocados, mas ele abraçava a gente, tranquilizava e dava muitas dicas. Foi um cara muito importante.

Sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira

Com a Copa do Mundo em andamento, Matheus Gonçalves também falou sobre o maior sonho da carreira. Depois de defender a Seleção Brasileira nas categorias de base, o meia mantém como objetivo alcançar a equipe principal nos próximos anos. Para ele, o caminho passa pela evolução constante e pelo trabalho diário.

— É o sonho de todo jogador de futebol no Brasil. Penso nisso desde criança e pode ter certeza que é o grande objetivo da minha carreira. Sei que tudo precisa acontecer de forma natural. Vou continuar fazendo a minha parte, trabalhando todos os dias, me mantendo na melhor forma possível e jogando bola para que, se Deus quiser, eu consiga alcançar a Amarelinha em algum momento.

Matheus Gonçalves, ex-Flamengo com a camisa da Seleção Brasileira na base (Foto: Arquivo pessoal)

Questionado pelo Lance! sobre qual mensagem enviaria para o Matheus de 10 anos atrás, a resposta veio carregada de orgulho e gratidão.

— Que conseguimos alcançar o nosso sonho e que já somos vencedores, independente do que venha a acontecer. Para ter orgulho da caminhada e nunca, jamais, esquecer de onde veio.

Veja outras respostas de Matheus Gonçalves ao Lance!

Adaptação ao futebol saudita

"A adaptação foi a melhor possível. Meus companheiros já sabem como eu sou, alegre, extrovertido, e me receberam muito bem dessa forma. Aqui no elenco também temos outros brasileiros, o Ibañez por exemplo foi fundamental pra mim, me deu todo suporte e conselho que precisei no início. Também tem o Ricardo e o Galeno, que são meus parceiros e estão sempre comigo. Todos me ajudam bastante no dia a dia. É um grupo fenomenal que agradeço por ter por perto nessa primeira experiência fora do Brasil."

Matheus Gonçalves pelo Al-Ahli (Foto: Arquivo pessoal)

100% adaptado com a cultura local

"Como é a minha primeira experiência fora do Brasil, claro que precisei ter um período de adaptação pra me acostumar com a nova cultura, um novo modo de jogar e ver futebol, mas me acostumei rapidamente. O clima é parecido com o do Brasil, mais quente, então é um fator que ajuda. Ter brasileiros comigo também foi importante, pra me sentir mais perto de casa. Hoje estou 100% adaptado e pronto pra próxima temporada."

O que mais sente falta do Rio de Janeiro

"Estar perto da família, amigos e pessoas próximas. Toda chance que posso estar próximo da minha rede de apoio, eu aproveito. Eles fazem falta no dia a dia. Mas também entendo que essa é a rotina de um jogador profissional e que precisamos abrir mão de certas coisas pela nossa profissão."

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.