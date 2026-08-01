Flamengo publica nota oficial e faz duras críticas à arbitragem no Brasil Clube cita dados do VAR e cobra critérios mais rígidos dos árbitros

O Flamengo divulgou neste sábado (1º) uma nota oficial em que faz críticas à arbitragem do futebol brasileiro e defende mudanças na postura dos árbitros durante as partidas. No texto, o clube afirma que o tema voltou ao centro das discussões após o retorno da Copa do Mundo e sustenta que é necessário adotar critérios mais claros para garantir maior credibilidade às competições.

Ao longo do comunicado, o Rubro-Negro cita estatísticas para justificar o debate sobre a arbitragem. Segundo o clube, um levantamento do Espião Estatístico, do ge, mostra que o Palmeiras lidera o saldo positivo de decisões alteradas pelo VAR desde a implantação do ranking, em 2020, até o Brasileirão de 2026.

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De acordo com os números mencionados na nota, a equipe paulista acumula 65 decisões modificadas a seu favor, 47 contrárias e saldo positivo de 18 intervenções, além de ser o clube com maior número de participações do árbitro de vídeo no período.

Apesar de apresentar os dados, o Flamengo afirma que nenhuma estatística, isoladamente, comprova favorecimento. Ainda assim, argumenta que o histórico das últimas temporadas ajuda a explicar por que a arbitragem permanece como um dos principais assuntos do futebol nacional.

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Flamengo critica pressão sobre árbitros

Outro ponto abordado pelo clube é o comportamento de jogadores e integrantes das comissões técnicas durante as partidas. O Flamengo afirma que se tornou comum a pressão exercida sobre os árbitros, com reclamações constantes e cercos à equipe de arbitragem, classificando essa postura como uma estratégia recorrente.

Na avaliação do clube, cabe aos árbitros impedir esse tipo de conduta e aplicar as regras de forma uniforme, independentemente da equipe envolvida.

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Clube reconhece avanços da CBF, mas cobra responsabilização

A nota também reconhece iniciativas promovidas pela Comissão de Arbitragem da CBF, como treinamentos, divulgação dos áudios do VAR e utilização de novas tecnologias. No entanto, o Flamengo ressalta que as decisões finais continuam sendo tomadas pelos árbitros em campo e pelos responsáveis pelo vídeo.

Como exemplo, o comunicado cita a partida entre Vitória e Palmeiras, destacando que as decisões ficaram sob responsabilidade do árbitro Alex Gomes Stefano e de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, responsável pelo VAR.

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Segundo o clube, erros graves e a falta de punição diante da pressão exercida sobre a arbitragem precisam gerar responsabilização, já que as decisões influenciam diretamente a disputa por títulos, vagas em competições e a luta contra o rebaixamento.

Flamengo cita Copa do Mundo e pede critérios mais rígidos

Na parte final do texto, o Flamengo afirma que a Copa do Mundo serviu como exemplo de uma arbitragem baseada no cumprimento das regras e no conceito de "jogo limpo". Para o clube, o mesmo padrão deve ser adotado no futebol brasileiro.

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O comunicado é encerrado com a defesa de que o debate volte a ser centrado no futebol dentro de campo, e não na arbitragem. O Flamengo afirma que isso depende da aplicação uniforme das regras e da atuação firme dos árbitros para preservar a credibilidade das competições.

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Jogadores do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Confira nota na íntegra

Após o retorno da Copa do Mundo, o debate sobre arbitragem voltou a ocupar o centro do futebol brasileiro. E isso não acontece por acaso.

Nos últimos anos, consolidou-se entre torcedores, profissionais do futebol e parte significativa da opinião pública a percepção de que um determinado clube vem sendo reiteradamente beneficiado por decisões de arbitragem. Essa percepção não nasce apenas da rivalidade esportiva. Também encontra respaldo em números.

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Levantamento do Espião Estatístico, do ge, mostra que, desde a implantação do ranking do VAR, em 2020, até o Campeonato Brasileiro de 2026, o Palmeiras acumula o maior número de decisões alteradas a seu favor (65), o menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país (47) e o maior saldo positivo do futebol brasileiro (+18). Também lidera o número total de intervenções do VAR.

Os números desta edição do Brasileirão seguem na mesma direção. O Palmeiras é a 5ª equipe que mais precisa cometer faltas para receber um cartão amarelo (6,72 faltas por advertência), enquanto seus adversários figuram entre os que mais recebem cartões amarelos e vermelhos ao enfrentá-lo.

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Nenhum dado, isoladamente, comprova favorecimento. Mas estatísticas acumuladas ao longo de sete temporadas ajudam a explicar por que esse debate não acaba e segue sendo pauta de todos os envolvidos com o futebol.

Também merece reflexão o comportamento adotado dentro e fora de campo. Tornou-se frequente assistir a jogadores e comissões técnicas cercando árbitros, reclamando de forma ostensiva e se colocando na condição de vítimas mesmo após faltas evidentes ou até mesmo um simples lateral. Uma ação estudada e coordenada.

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É importante reconhecer os investimentos realizados pela CBF e os avanços promovidos pela Comissão de Arbitragem, com treinamentos, divulgação dos áudios do VAR e implementação de novas tecnologias. No entanto, não são elas que executam as regras que, eventualmente, acabam decidindo jogos.

Na partida entre Vitória e Palmeiras, por exemplo, as decisões foram tomadas por Alex Gomes Stefano, em campo, e Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, no VAR.

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São os árbitros que interpretam os lances, aplicam as regras e tomam decisões capazes de alterar tabelas, influenciar disputas por títulos, vagas e rebaixamentos. Por isso, também precisam ser responsabilizados quando cometem erros graves, quando são passivos em relação à pressão até mesmo em cobranças de lateral, e quando não coíbem o mau comportamento sistemático, como determinam as regras. A Copa do Mundo, recentemente, mostrou o caminho; árbitros e atletas que lá estiveram, muitos deles jogando no Brasil, lá, atuaram de acordo com a regra do "jogo limpo", e deveriam fazer o mesmo aqui.

O futebol brasileiro precisa voltar a discutir mais o jogo do que a arbitragem. Isso só será possível quando os árbitros adotarem critérios claros e deixarem de premiar equipes que utilizem a pressão durante todo o jogo como estratégia. As regras devem ser cumpridas, por todos, inclusive pelos árbitros.

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O futebol é paixão e um grande negócio. Por isso, precisa de confiabilidade por quem é incumbido de cumprir as regras do jogo.