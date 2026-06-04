Matheus Gonçalves, ex-jogador do Flamengo e atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, recebeu uma homenagem especial na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em Bangu, bairro onde foi criado, amigos inauguraram um mural com imagens do atleta na praça em frente à quadra onde ele costumava jogar bola na infância. Além de homenagear o jogador, a iniciativa busca inspirar crianças e jovens da região a acreditarem nos próprios sonhos.

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De férias no Brasil, Matheus Gonçalves visitou o local e não escondeu a emoção ao ver de perto o mural, que retrata momentos de sua trajetória com as camisas dos dois clubes que defendeu ao longo da carreira.

— Fiquei muito feliz e emocionado quando vi o mural. É um lugar que faz parte da minha história, onde passei grande parte da minha infância sonhando em ser jogador de futebol. Saber que essa homenagem foi feita pelos meus amigos e que pode servir de inspiração para tantas crianças do bairro torna tudo ainda mais especial. Espero que elas olhem para esse mural e entendam que, com trabalho, dedicação e fé, é possível realizar os próprios sonhos — afirmou Matheus Gonçalves, jogador revelado pelo Flamengo.

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Pintura com as imagens de Matheus Gonçalves, ex-Flamengo (Foto: Divulgação)

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Revelado pelo Flamengo, o meia-atacante disputou 57 partidas pela equipe profissional, marcou seis gols e conquistou seis títulos antes de se transferir para o futebol saudita.

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Na primeira temporada pelo Al-Ahli, participou de 34 jogos, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências. Além disso, integrou o elenco campeão da Liga dos Campeões da Ásia, principal competição continental do futebol asiático.

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