Abel rebate Flamengo e fala sobre polêmicas na final da Libertadores: 'Asterisco' Treinador criticou postura do Rubro-Negro de "se meter" em uma situação que não envolvia a equipe

O técnico Abel Ferreira foi duro ao falar sobre a nota oficial publicada pelo Flamengo na tarde de sábado, que se posicionou contra uma manifestação feita pelo Palmeiras contra a denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o meia Mauricio. O treinador foi questionado sobre a resposta do Rubro-Negro, que acusou o alviverde de ser o clube mais beneficiado pelo VAR no Brasil.

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Em entrevista após a vitória sobre o Fortaleza, pela Copa do Brasil, Abel Ferreira voltou a falar do "asterisco", expressão usada por ele ao citar as polêmicas de arbitragem na partida entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores de 2025. O lance em específico é uma entrada de Erick Pulgar em Bruno Fuchs, que não gerou a expulsão do flamenguista. O treinador palmeirense ponderou sobre o cenário de erros e acertos da arbitragem no Brasil e na América do Sul.

continua após a publicidade

— Temos todos a memória muito curta. A final da Libertadores do ano passado é um asterisco que não vou apagar enquanto estiver aqui. Já até confrontei o árbitro, perguntei por que não viu o que todos viram. Vivemos num mundo de homens. Sabemos que há defeitos e virtudes. Eu mesmo tenho várias. Se quisermos ser todos direitinhos, vamos todos ao Vaticano — disse Abel.

O treinador ressaltou que narrativas são criadas para tentar justificar alguns posicionamentos. Abel destacou que o posicionamento do Palmeiras contra a decisão do STJD diz respeito ao confronto contra o Vitória e que não envolve equipes terceiras, por mais que o alviverde tenha citado um caso envolvendo jogador do Flamengo em seu manifesto contra o Tribunal.

continua após a publicidade

— Somos todos humanos, vão acontecer erros e acertos. Não se deixem enganar por narrativas. Estejam juntos para não acontecer o que aconteceu no ano passado. As imagens são claras. Já foi dito várias vezes por todos os clubes, são beneficiados e prejudicados. Umas vezes somos beneficiados, outras vezes somos prejudicados. Agora, isso foi uma situação entre A e B. Palmeiras e Vitória. Não foi A, B e C — completou.

Abel Ferreira ainda fez um paralelo sobre quando o Palmeiras jogou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e destacou que os resultados bons e ruins devem ser conquistados ou perdidos dentro de campo. O treinador destacou que "não foi preciso fazer nada" no rebaixamento ou no acesso do Palmeiras.

continua após a publicidade

— Eu quero ganhar os jogos dentro das quatro linhas. Vocês conhecem a história do futebol brasileiro melhor do que eu. Vocês conhecem a história dos clubes do futebol brasileiro melhor do que eu. O Palmeiras não deve se envergonhar por ter estado uma ou duas vezes na segunda divisão. Mas desceu porque não foi competente o suficiente, mas esteve lá com orgulho e com honra. Não aconteceu nada para eles não descerem de divisão. Foi porque o adversário foi melhor e o Palmeiras não conseguiu. Foi com orgulho, dor e sofrimento que foi para a segunda divisão. E que depois subiu. Não houve, não foi preciso fazer nada... é assim que funciona — finalizou.

Abel Ferreira durante o confronto no Allianz Parque. (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Leila também criticou o Flamengo

Abel não foi o único a criticar a posição do Flamengo. Pouco antes da bola rolar no Nubank Park neste domingo, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também falou sobre a situação envolvendo o time carioca e foi mais uma a relembrar da final da Libertadores. A dirigente tachou como "cara de pau" a postura do clube rubro-negro.

continua após a publicidade

— Eu não entendi muito bem por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. O que nós estávamos questionando eram decisões referentes ao nosso jogador. Então, eu não entendi o porquê da nota deles. Será que a carapuça caiu? Pode ser, eu não sei, sinceramente, eu não entendi. E a coisa fica mais ridícula a partir do momento em que o Flamengo diz que o Palmeiras é o clube mais beneficiado. Eu acho isso de uma cara de pau absurda. Eu acho que eles esqueceram da final da Libertadores, o que aconteceu na final da Libertadores — disse a presidente alviverde.

Relembre crítica do Palmeiras ao STJD

O Palmeiras publicou uma nota oficial questionando a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de denunciar o meia-atacante Mauricio por "conduta violenta" praticada contra o zagueiro Cacá, do Vitória. O alviverde se posicionou contra a ação do órgão e afirmou que recebeu a notícia com "absoluta perplexidade".

continua após a publicidade

Na nota, o Palmeiras ainda afirmou que a decisão do STJD contraria o que foi marcado em campo pelo árbitro Alex Gomes Stéfano, já que ele aplicou cartão amarelo a Mauricio pelo lance e não recebeu recomendação do VAR para checar uma possível expulsão. O Palmeiras ainda afirmou que o lance dividiu opiniões de agentes externos ao jogo, como comentaristas de arbitragem, ex-atletas e jornalistas. presidente palmeirense.

O Palmeiras ainda publicou, junto à nota oficial, lances envolvendo jogadores de Corinthians e Flamengo, em que, segundo o clube, os atletas cometeram atos similares ao de Mauricio e não sofreram punição dos árbitros em campo nem do STJD após as partidas. Outro lance envolvendo um jogador do Grêmio em cima de Arias, atacante palmeirense, também foi publicado pela equipe.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições