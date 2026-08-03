Felipe Melo analisa novo embate entre Flamengo e Palmeiras: 'Estratégia' Equipes protagonizaram atrito nos bastidores do futebol nacional

O ex-jogador Felipe Melo analisou a nova troca de farpas entre Flamengo e Palmeiras. As diretorias dos clubes voltaram a movimetar o cenário do futebol nacional no último final de semana ao debaterem publicamente sobre a qualidade da arbitragem brasileira.

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Diante do cenário, o atual comentarista dos canais Sportv afirmou gostar das provocações entre os dois clubes. Para Felipe Melo, determinada postura movimenta e engrandece a rivalidade entre os atuais principais times do Brasil.

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— O Flamengo está marcando território. É uma estratégia. O Flamengo não tem jogado bem. E não está na Copa do Brasil, mas mesmo assim estamos aqui falando do clube. E de verdade, respeito demais, entendo e gosto disso. Desta rivalidade — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Isso trás público. É saber vender o espetáculo. São os melhores clubes. Daqui a pouco eles vão disputar uma nova final da Libertadores e vão continuar disputar o Brasileirão. Pelo o que vi, daqui a pouco a família da Leila vai estar no Vasco também. Amo essa adrenalina — concluiu.

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Nota oficial do Flamengo

O Flamengo divulgou no último sábado (1º) uma nota oficial em que faz críticas à arbitragem do futebol brasileiro e defende mudanças na postura dos árbitros durante as partidas. No texto, o clube afirma que o tema voltou ao centro das discussões após o retorno da Copa do Mundo e sustenta que é necessário adotar critérios mais claros para garantir maior credibilidade às competições.

Ao longo do comunicado, o Rubro-Negro cita estatísticas para justificar o debate sobre a arbitragem. Segundo o clube, um levantamento do Espião Estatístico, do ge, mostra que o Palmeiras lidera o saldo positivo de decisões alteradas pelo VAR desde a implantação do ranking, em 2020, até o Brasileirão de 2026.

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Leila respondeu

No domingo (2), foi a vez de Leila Pereira, presidente do Alviverde, responder a nota oficial do rival rubro-negro antes do início do confronto contra o Fortaleza, no Nubank Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Em entrevista a Palmeiras TV, a mandatária do clube paulista criticou a nota do Flamengo, que abordou um possível favorecimento da arbitragem com o Alviverde.

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— Eu não entendi por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. Será que a carapuça caiu? A coisa fica mais ridícula quando o Flamengo diz que o Palmeiras é o time mais beneficiado pela arbitragem... Cara de pau absurda! Esqueceram o que aconteceu na final da Libertadores. Vocês nunca me viram questionando decisões da arbitragem, isso não pode servir de muleta, mas aquilo lá todo mundo viu — iniciou Leila Pereira, antes de completar.

— É uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final. É desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer o Palmeiras! — concluiu.

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