Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Felipe Melo analisa novo embate entre Flamengo e Palmeiras: 'Estratégia'

Equipes protagonizaram atrito nos bastidores do futebol nacional

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 05:10
Favorite o Lance! no Google
Felipe Melo durante programa do Sportv com microfone na mão
Felipe Melo analisou novo embate entre Flamengo x Palmeiras (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Felipe Melo analisou a nova troca de farpas entre Flamengo e Palmeiras. As diretorias dos clubes voltaram a movimetar o cenário do futebol nacional no último final de semana ao debaterem publicamente sobre a qualidade da arbitragem brasileira.

➡️ Fala de Leila Pereira, do Palmeiras, sobre o Flamengo viraliza: 'Piada'

Diante do cenário, o atual comentarista dos canais Sportv afirmou gostar das provocações entre os dois clubes. Para Felipe Melo, determinada postura movimenta e engrandece a rivalidade entre os atuais principais times do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Alvo do Flamengo, Almada já disse preferir Boca ao River em entrevista

— O Flamengo está marcando território. É uma estratégia. O Flamengo não tem jogado bem. E não está na Copa do Brasil, mas mesmo assim estamos aqui falando do clube. E de verdade, respeito demais, entendo e gosto disso. Desta rivalidade — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Isso trás público. É saber vender o espetáculo. São os melhores clubes. Daqui a pouco eles vão disputar uma nova final da Libertadores e vão continuar disputar o Brasileirão. Pelo o que vi, daqui a pouco a família da Leila vai estar no Vasco também. Amo essa adrenalina — concluiu.

continua após a publicidade

Nota oficial do Flamengo

O Flamengo divulgou no último sábado (1º) uma nota oficial em que faz críticas à arbitragem do futebol brasileiro e defende mudanças na postura dos árbitros durante as partidas. No texto, o clube afirma que o tema voltou ao centro das discussões após o retorno da Copa do Mundo e sustenta que é necessário adotar critérios mais claros para garantir maior credibilidade às competições.

Ao longo do comunicado, o Rubro-Negro cita estatísticas para justificar o debate sobre a arbitragem. Segundo o clube, um levantamento do Espião Estatístico, do ge, mostra que o Palmeiras lidera o saldo positivo de decisões alteradas pelo VAR desde a implantação do ranking, em 2020, até o Brasileirão de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Leila respondeu

No domingo (2), foi a vez de Leila Pereira, presidente do Alviverde, responder a nota oficial do rival rubro-negro antes do início do confronto contra o Fortaleza, no Nubank Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Em entrevista a Palmeiras TV, a mandatária do clube paulista criticou a nota do Flamengo, que abordou um possível favorecimento da arbitragem com o Alviverde.

continua após a publicidade

— Eu não entendi por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. Será que a carapuça caiu? A coisa fica mais ridícula quando o Flamengo diz que o Palmeiras é o time mais beneficiado pela arbitragem... Cara de pau absurda! Esqueceram o que aconteceu na final da Libertadores. Vocês nunca me viram questionando decisões da arbitragem, isso não pode servir de muleta, mas aquilo lá todo mundo viu — iniciou Leila Pereira, antes de completar.

— É uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final. É desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer o Palmeiras! — concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em jogos do seu time do coração

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Leila Pereira durante entrevista à TV Palmeiras
Leila Pereira durante entrevista à TV Palmeiras. (Foto: Reprodução/TV Palmeiras)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Hugo Souza em Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Hugo Souza vira alvo em Internacional x Corinthians: 'Bizarro'

Há 7 horas
Jesse Lingard em ação durante partida do Corinthians

Fora de Campo

Lingard vira assunto em derrota do Corinthians: 'Não precisava'

Há 7 horas
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Fora de Campo

Torcedores mandam recado a Fernando Diniz após Internacional x Corinthians

Há 7 horas
Porto Alegre, RS, 02.08.2026: FUTEBOL- Alan Patrick do Internacional e Rodrigo Garro do Corinthians, pelo jogo de ida pelas das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no estádio Beira-Rio, na noite deste domingo (02), em Porto Alegre, RS.

Fora de Campo

Especialista analisa polêmica de pênalti em Inter x Corinthians

Há 8 horas
Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Polêmica em Internacional x Corinthians gera debate: 'Sacanagem'

Há 8 horas
Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Vini Jr deixa de seguir 175 perfis e nomes de famosas nas redes

Há 11 horas
Mais LANCE!
PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira analisa polêmica em Palmeiras x Fortaleza

Arias em ação durante Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil

Atuação de Arias em Palmeiras x Fortaleza ganha destaque: 'Barbaridade'

Maurício, meia do Palmeiras comemorando gol em partida contra o Fortaleza na Copa do Brasil

Maurício chama atenção em Palmeiras x Fortaleza: 'Que fase'

Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil

Veja gols em Palmeiras x Fortaleza: Maurício, Arias e Flaco marcam

Reinier em Vasco x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Reinier se posiciona após polêmica em Atlético-MG x Juventude

Palmeiras x Fortaleza em confronto das oitavas de final da Copa do Brasil

Torcedores pedem cartão vermelho em Palmeiras x Fortaleza: 'Todo jogo'

Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)

Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Fala de Leila Pereira, do Palmeiras, sobre o Flamengo viraliza: 'Piada'

Neymar com jogadores do Remo em partida válida pela Copa do Brasil

Leitura labial revela provocações com Neymar em Santos x Remo

Estádio Nubank Parque é palco de Palmeiras e Fortaleza pelas oitavas da Copa do Brasil

Qualidade de imagem da Globo em Palmeiras x Fortaleza gera incômodo

Barcola, um dos destaques do PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Alvo do Liverpool, Barcola chama atenção com carro de luxo

Evander, ex-Vasco, comemora gol pelo Cincinnati contra o Inter Miami

Ex-Vasco vira assunto nas redes com golaço: 'Impressionante'

Fernando Nardini, narrador da Cazé TV fará transmissão de Internacional e Corinthians na Copa do Brasil

Por que Nardini, da Cazé TV, narra Inter x Corinthians no Prime?