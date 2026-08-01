Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Balanço do Flamengo revela déficit e maior investimento da história

Clube divulgou números do semestre com recorde em contratações

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 17:54
Favorite o Lance! no Google
Ninho do Urubu, CT do Flamengo, terá um miniestádio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Flamengo divulgou o balanço financeiro do segundo trimestre de 2026 e encerrou o primeiro semestre do ano com déficit de R$ 33,8 milhões. Apesar do resultado negativo, o clube registrou crescimento nas receitas e atribui o impacto principalmente ao elevado investimento realizado na primeira janela de transferências da temporada, a maior de sua história.

Segundo o relatório, a receita total chegou a R$ 839 milhões entre janeiro e junho, um aumento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2025. Já a receita recorrente atingiu R$ 732,4 milhões, crescimento de 32% na comparação anual, desconsiderando as receitas obtidas com a Copa do Mundo de Clubes na temporada passada.

continua após a publicidade

O clube também informou que fechou o segundo trimestre com superávit de R$ 30,1 milhões e classificou o desempenho operacional do período como o mais forte dos últimos cinco anos.

➡️Com receita abaixo do orçado, Flamengo precisará de crédito para reforços de peso

Investimento recorde no mercado explica resultado

O principal fator para o déficit foi o volume investido na contratação de jogadores. O Flamengo desembolsou R$ 495 milhões em reforços durante o primeiro semestre, estabelecendo um recorde para o período.

continua após a publicidade

A maior operação foi a contratação de Lucas Paquetá, adquirida junto ao West Ham por R$ 315,7 milhões, incluindo encargos da negociação. O meia se tornou a contratação mais cara da história do clube.

Além de Paquetá, o Flamengo também investiu na chegada do zagueiro Vitão, vindo do Internacional, por R$ 81,9 milhões, e do goleiro Andrew, contratado junto ao Gil Vicente por R$ 34,7 milhões.

continua após a publicidade

🔴 Confira o novo Manto 3 do Mengão

Flamengo também arrecadou com vendas

Ao longo do semestre, o clube também realizou negociações envolvendo jogadores do elenco e da base.

As principais vendas foram:

  • Ryan Dantas para o Shakhtar Donetsk: R$ 56,2 milhões
  • Juninho para o Pumas: R$ 25,6 milhões
  • Victor Hugo para o Atlético-MG: R$ 10,7 milhões
  • Iago Teodoro para o Orlando City: R$ 6,2 milhões

Caixa e endividamento

O Flamengo informou que encerrou junho com R$ 127,8 milhões de caixa livre consolidado. Desse total, R$ 89,8 milhões estavam sob gestão direta do clube, enquanto o restante pertence à Fla-Flu Serviços S.A., empresa responsável pela administração do Maracanã.

Em relação ao encerramento de 2025, houve redução de R$ 63,9 milhões no caixa disponível. Ainda assim, o clube afirmou que os recursos permanecem em um nível considerado seguro para a continuidade das operações.

continua após a publicidade

Outro indicador destacado foi o endividamento operacional líquido (EOL), que fechou o semestre em R$ 280,2 milhões, uma redução de R$ 207,9 milhões em relação ao primeiro trimestre.

Flamengo projeta crescimento das receitas

No relatório financeiro, o Flamengo afirma que o aumento das receitas recorrentes tem compensado a ausência das receitas extraordinárias registradas em 2025, como as premiações da Copa do Mundo de Clubes.

continua após a publicidade

Segundo o clube, novos contratos comerciais e parcerias firmados após o encerramento do semestre devem ampliar ainda mais as receitas ao longo da temporada, mantendo uma trajetória de crescimento financeiro apesar do forte investimento realizado no mercado de transferências.

Jogadores do Flamengo treinando no CT
Jogadores do Flamengo treinando no CT (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

🍀 Aposte nos jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arbitragem de Andrés Rojas foi criticada após Flamengo x Estudiantes (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Flamengo

Flamengo publica nota oficial e faz duras críticas à arbitragem no Brasil

Há 23 minutos
Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo

Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação

Há 1 hora
Vitão com a camisa branca do Flamengo em movimento após realizar um passe

Flamengo

Vitão vive melhor momento no Flamengo e números explicam sequência entre os titulares

Há 4 horas
Bandeirão da torcida do Flamengo para clássico contra o Vasco no Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Futebol Nacional

Flamengo segue com ampla vantagem sobre o Corinthians no ranking de torcidas

Há 7 horas
Valdeir The Flash

Lancepédia

Por onde anda Valdeir 'The Flash', ex-atacante do Flamengo, Botafogo e São Paulo?

Há 11 horas
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, no comando da equipe contra o Internacional

Flamengo

Flamengo entra no mês do tudo ou nada na temporada

Há 11 horas
Mais LANCE!
Marcelo Cirino e Mancuello (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Ex-Flamengo nega clube da Espanha e fecha com novo time

Samuel Lino celebra gol no empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo

Refém do próprio preço, Samuel Lino dá a volta por cima no Flamengo

Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional

Rivais debocham de novo uniforme do Flamengo: 'Fusão'

Pedro celebra gol em Flamengo x Cruzeiro

Adversários na Libertadores, Flamengo x Cruzeiro tem recorte de 'freguesia'

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam durante duelo entre Palmeiras e Flamengo

Supercomputador aponta melhor time do Brasileirão como 37º do mundo; veja ranking

Flamengo lança 3º uniforme da temporada 2026 em parceria com Adidas

Flamengo lança nova camisa; confira o Manto 3

Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A régua que Leonardo Jardim herdou no Flamengo explica a pressão sobre o técnico

Jogadores do Palmeiras celebram goleada sobre o Vitória

Palmeiras iguala maior distância para o Flamengo no Brasileirão e mostra força como visitante

Varela em ação pelo Flamengo

Resposta de Varela alerta torcida do Flamengo: 'O único com coragem'

Leonardo Jardim durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como Leonardo Jardim pretende recuperar o melhor futebol do Flamengo

BRASILEIRO A 2026, INTERNACIONAL

Flamengo entra em período sem jogos e mira recuperação no Brasileirão

Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional

Flamengo recebe dia de folga após empate com o Internacional; veja a programação

Arrascaeta em ação durante Flamengo x Internacional

Chances de título do Palmeiras disparam em relação ao Flamengo no Brasileirão