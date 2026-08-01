Balanço do Flamengo revela déficit e maior investimento da história Clube divulgou números do semestre com recorde em contratações

O Flamengo divulgou o balanço financeiro do segundo trimestre de 2026 e encerrou o primeiro semestre do ano com déficit de R$ 33,8 milhões. Apesar do resultado negativo, o clube registrou crescimento nas receitas e atribui o impacto principalmente ao elevado investimento realizado na primeira janela de transferências da temporada, a maior de sua história.

Segundo o relatório, a receita total chegou a R$ 839 milhões entre janeiro e junho, um aumento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2025. Já a receita recorrente atingiu R$ 732,4 milhões, crescimento de 32% na comparação anual, desconsiderando as receitas obtidas com a Copa do Mundo de Clubes na temporada passada.

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O clube também informou que fechou o segundo trimestre com superávit de R$ 30,1 milhões e classificou o desempenho operacional do período como o mais forte dos últimos cinco anos.

➡️Com receita abaixo do orçado, Flamengo precisará de crédito para reforços de peso

Investimento recorde no mercado explica resultado

O principal fator para o déficit foi o volume investido na contratação de jogadores. O Flamengo desembolsou R$ 495 milhões em reforços durante o primeiro semestre, estabelecendo um recorde para o período.

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A maior operação foi a contratação de Lucas Paquetá, adquirida junto ao West Ham por R$ 315,7 milhões, incluindo encargos da negociação. O meia se tornou a contratação mais cara da história do clube.

Além de Paquetá, o Flamengo também investiu na chegada do zagueiro Vitão, vindo do Internacional, por R$ 81,9 milhões, e do goleiro Andrew, contratado junto ao Gil Vicente por R$ 34,7 milhões.

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Flamengo também arrecadou com vendas

Ao longo do semestre, o clube também realizou negociações envolvendo jogadores do elenco e da base.

As principais vendas foram:

Ryan Dantas para o Shakhtar Donetsk: R$ 56,2 milhões

Juninho para o Pumas: R$ 25,6 milhões

Victor Hugo para o Atlético-MG: R$ 10,7 milhões

Iago Teodoro para o Orlando City: R$ 6,2 milhões

Caixa e endividamento

O Flamengo informou que encerrou junho com R$ 127,8 milhões de caixa livre consolidado. Desse total, R$ 89,8 milhões estavam sob gestão direta do clube, enquanto o restante pertence à Fla-Flu Serviços S.A., empresa responsável pela administração do Maracanã.

Em relação ao encerramento de 2025, houve redução de R$ 63,9 milhões no caixa disponível. Ainda assim, o clube afirmou que os recursos permanecem em um nível considerado seguro para a continuidade das operações.

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Outro indicador destacado foi o endividamento operacional líquido (EOL), que fechou o semestre em R$ 280,2 milhões, uma redução de R$ 207,9 milhões em relação ao primeiro trimestre.

Flamengo projeta crescimento das receitas

No relatório financeiro, o Flamengo afirma que o aumento das receitas recorrentes tem compensado a ausência das receitas extraordinárias registradas em 2025, como as premiações da Copa do Mundo de Clubes.

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Segundo o clube, novos contratos comerciais e parcerias firmados após o encerramento do semestre devem ampliar ainda mais as receitas ao longo da temporada, mantendo uma trajetória de crescimento financeiro apesar do forte investimento realizado no mercado de transferências.

Jogadores do Flamengo treinando no CT (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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