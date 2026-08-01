Balanço do Flamengo revela déficit e maior investimento da história
Clube divulgou números do semestre com recorde em contratações
O Flamengo divulgou o balanço financeiro do segundo trimestre de 2026 e encerrou o primeiro semestre do ano com déficit de R$ 33,8 milhões. Apesar do resultado negativo, o clube registrou crescimento nas receitas e atribui o impacto principalmente ao elevado investimento realizado na primeira janela de transferências da temporada, a maior de sua história.
Segundo o relatório, a receita total chegou a R$ 839 milhões entre janeiro e junho, um aumento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2025. Já a receita recorrente atingiu R$ 732,4 milhões, crescimento de 32% na comparação anual, desconsiderando as receitas obtidas com a Copa do Mundo de Clubes na temporada passada.
O clube também informou que fechou o segundo trimestre com superávit de R$ 30,1 milhões e classificou o desempenho operacional do período como o mais forte dos últimos cinco anos.
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Investimento recorde no mercado explica resultado
O principal fator para o déficit foi o volume investido na contratação de jogadores. O Flamengo desembolsou R$ 495 milhões em reforços durante o primeiro semestre, estabelecendo um recorde para o período.
A maior operação foi a contratação de Lucas Paquetá, adquirida junto ao West Ham por R$ 315,7 milhões, incluindo encargos da negociação. O meia se tornou a contratação mais cara da história do clube.
Além de Paquetá, o Flamengo também investiu na chegada do zagueiro Vitão, vindo do Internacional, por R$ 81,9 milhões, e do goleiro Andrew, contratado junto ao Gil Vicente por R$ 34,7 milhões.
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Flamengo também arrecadou com vendas
Ao longo do semestre, o clube também realizou negociações envolvendo jogadores do elenco e da base.
As principais vendas foram:
- Ryan Dantas para o Shakhtar Donetsk: R$ 56,2 milhões
- Juninho para o Pumas: R$ 25,6 milhões
- Victor Hugo para o Atlético-MG: R$ 10,7 milhões
- Iago Teodoro para o Orlando City: R$ 6,2 milhões
Caixa e endividamento
O Flamengo informou que encerrou junho com R$ 127,8 milhões de caixa livre consolidado. Desse total, R$ 89,8 milhões estavam sob gestão direta do clube, enquanto o restante pertence à Fla-Flu Serviços S.A., empresa responsável pela administração do Maracanã.
Em relação ao encerramento de 2025, houve redução de R$ 63,9 milhões no caixa disponível. Ainda assim, o clube afirmou que os recursos permanecem em um nível considerado seguro para a continuidade das operações.
Outro indicador destacado foi o endividamento operacional líquido (EOL), que fechou o semestre em R$ 280,2 milhões, uma redução de R$ 207,9 milhões em relação ao primeiro trimestre.
Flamengo projeta crescimento das receitas
No relatório financeiro, o Flamengo afirma que o aumento das receitas recorrentes tem compensado a ausência das receitas extraordinárias registradas em 2025, como as premiações da Copa do Mundo de Clubes.
Segundo o clube, novos contratos comerciais e parcerias firmados após o encerramento do semestre devem ampliar ainda mais as receitas ao longo da temporada, mantendo uma trajetória de crescimento financeiro apesar do forte investimento realizado no mercado de transferências.
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