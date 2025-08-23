AO VIVO: Flamengo e Barcelona decidem final do Mundial Sub-20
A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília)
Flamengo e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), na decisão do Mundial sub-20. A reportagem do Lance! está presente no Maracanã, palco da partida, e a bola rola às 16h30 (de Brasília). Todas as informações e acontecimentos serão trazidos por aqui.
A competição é disputada em jogo único, e quem vencer leva o troféu. Acompanhe as atualizações em tempo real!
PRÉ-JOGO
Os repórters Lucas Bayer e João Brandão estão presentes no palco da partida. O Maracanã já está pronto para receber as equipes.
O jogo acontece na capital do Rio de Janeiro. Os termômetros apontam quase 30ºC. Veja a seguir como está o Maracanã para o jogo!
ESCALAÇÕES
A escalação do Flamengo para a decisão tem alguns jogadores que já estão na mira do time profissional. Além de Lorran e Matheus Gonçalves, Leo Nannetti e Joshua, por exemplo, também já estiveram entre os relacionados do time de Filipe Luís.
Flamengo: Leo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Gustavo; João Alves, Guilherme e Matheus Gonçalves; Joshua, Lorran e Pedro Leão.
Escalação do Mengão para enfrentar o Barcelona Sub-20 no Maracanã.— Lance! Flamengo (@lance_flamengo) August 23, 2025
Lorran e Matheus Gonçalves entre os titulares. pic.twitter.com/G1u0cwIvJw
Barcelona: Eder Aller; Xavi Espart, Landry Miro, Álvaro Cortés, Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez, Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau e Jan Virgili.
