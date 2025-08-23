menu hamburguer
Flamengo

AO VIVO: Flamengo e Barcelona decidem final do Mundial Sub-20

A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília)

imagem cameraMaracanã será palco de decisão (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)
Izabella Giannola
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
15:17
Flamengo e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), na decisão do Mundial sub-20. A reportagem do Lance! está presente no Maracanã, palco da partida, e a bola rola às 16h30 (de Brasília). Todas as informações e acontecimentos serão trazidos por aqui.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A competição é disputada em jogo único, e quem vencer leva o troféu. Acompanhe as atualizações em tempo real!

PRÉ-JOGO

Os repórters Lucas Bayer e João Brandão estão presentes no palco da partida. O Maracanã já está pronto para receber as equipes.

(Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

O jogo acontece na capital do Rio de Janeiro. Os termômetros apontam quase 30ºC. Veja a seguir como está o Maracanã para o jogo!

(Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

ESCALAÇÕES

A escalação do Flamengo para a decisão tem alguns jogadores que já estão na mira do time profissional. Além de Lorran e Matheus Gonçalves, Leo Nannetti e Joshua, por exemplo, também já estiveram entre os relacionados do time de Filipe Luís.

Flamengo: Leo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Gustavo; João Alves, Guilherme e Matheus Gonçalves; Joshua, Lorran e Pedro Leão.

Barcelona: Eder Aller; Xavi Espart, Landry Miro, Álvaro Cortés, Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez, Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau e Jan Virgili.

circulo com pontos dentroTudo sobre

