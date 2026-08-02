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Leila critica nota do Flamengo contra o Palmeiras e rebate: 'Cara de pau'

Presidente alviverde questionou as intenções do Flamengo após texto publicado no sábado; entenda

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
02/08/2026 17:05
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Leila Pereira, presidente do Palmeiras
Leila Pereira, presidente do Palmeiras.(Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu o posicionamento do Flamengo contra uma nota oficial publicada pelo alviverde na tarde de sábado (1). No texto do clube paulista, a equipe questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de denunciar o meia-atacante Mauricio por "conduta violenta", que foi respondida pelo Rubro-Negro horas depois, criticando a "pressão na arbitragem".

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Leila afirmou que a postura do Flamengo foi "de uma cara de pau" e taxou de "ridícula" a nota oficial da equipe carioca. Em entrevista à TV Palmeiras, pouco antes da partida contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, a dirigente ainda lembrou da final da Libertadores disputada entre os times, em novembro do ano passado, insinuando que o Rubro-negro teria sido ajudado pela arbitragem.

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- Eu não entendi muito bem por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. O que nós estávamos questionando eram decisões referentes ao nosso jogador. Então, eu não entendi o porquê da nota deles. Será que a carapuça caiu? Pode ser, eu não sei, sinceramente, eu não entendi. E a coisa fica mais ridícula a partir do momento em que o Flamengo diz que o Palmeiras é o clube mais beneficiado. Eu acho isso de uma cara de pau absurda. Eu acho que eles esqueceram da final da Libertadores, o que aconteceu na final da Libertadores - iniciou a presidente palmeirense.

A dirigente ainda afirmou que não costuma questionar decisões da arbitragem marcadas dentro de campo e que não gosta de usar o tema como "muleta". Leila citou outro assunto da nota oficial do Flamengo, referente a uma estatística que coloca o Palmeiras como time que mais teve intervenções do VAR ao seu favor.

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Segundo a dirigente, o dado reforça a narrativa do próprio Palmeiras, de que a arbitragem de campo prejudicou o clube e que o árbitro de vídeo corrigiu as marcações. A presidente questionou as intenções do Flamengo com as afirmações na nota publicada, afirmando que a postura reforça "desespero" do rival carioca e que o clube precisa "esquecer o Palmeiras".

- Eu achei muito interessante quando eles dizem que o Palmeiras é o clube que mais teve intervenções do VAR. Ainda bem, porque, se houve intervenção do VAR, é que houve erro na arbitragem. Então, o VAR veio para corrigir esses erros. O que o Flamengo queria? Que os erros persistissem? Que o Palmeiras fosse o mais prejudicado? Eles querem o quê? Que a arbitragem volte sem as tecnologias do passado? Então, foi uma nota muito sem pé nem cabeça. Eu acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer um pouquinho do Palmeiras - concluiu Leila Pereira.

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Leila Pereira durante entrevista à TV Palmeiras
Leila Pereira durante entrevista à TV Palmeiras. (Foto: Reprodução/TV Palmeiras)

Relembre crítica do Palmeiras ao STJD

Palmeiras publicou uma nota oficial questionando a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de denunciar o meia-atacante Mauricio por "conduta violenta" praticada contra o zagueiro Cacá, do Vitória. O alviverde se posicionou contra a ação do órgão e afirmou que recebeu a notícia com "absoluta perplexidade".

Na nota, o Palmeiras ainda afirmou que a decisão do STJD contraria o que foi marcado em campo pelo árbitro Alex Gomes Stéfano, já que ele aplicou cartão amarelo a Mauricio pelo lance e não recebeu recomendação do VAR para checar uma possível expulsão. O Palmeiras ainda afirmou que o lance dividiu opiniões de agentes externos ao jogo, como comentaristas de arbitragem, ex-atletas e jornalistas.

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O Palmeiras ainda publicou, junto à nota oficial, lances envolvendo jogadores de Corinthians e Flamengo, em que, segundo o clube, os atletas cometeram atos similares ao de Mauricio e não sofreram punição dos árbitros em campo nem do STJD após as partidas. Outro lance envolvendo um jogador do Grêmio em cima de Arias, atacante palmeirense, também foi publicado pela equipe.

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