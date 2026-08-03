AO VIVO: Acompanhe a coletiva de Lucas Paquetá, meia do Flamengo Diretamente do Ninho do Urubu, jogador fala com a imprensa após o treino desta segunda-feira (3)

O meia Lucas Paquetá concede entrevista coletiva ao vivo nesta segunda-feira (3), a partir das 12h (de Brasília). diretamente do CT Ninho do Urubu. O jogador do Flamengo fala com a imprensa após o treino do elenco rubro-negro, que acontece a partir das 10h30 (de Brasília), visando os próximos compromissos do clube no calendário. Assista ao vivo à coletiva.

A coletiva acontece em meio à preparação do Flamengo para a sequência decisiva do calendário. Uma das principais referências técnicas do elenco, Paquetá pode comentar sobre os objetivos da equipe, que ocupa a vice-liderança da tabela de classificação do Brasileirão, e o duelo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores, marcado para a próxima semana.

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O próximo compromisso do time carioca será no dia 9 de agosto, no Maracanã, diante do Vitória. Até lá, o técnico Leonardo Jardim terá 11 dias de intervalo entre uma partida e outra, período que será fundamental para a recuperação dos jogadores e para o aprimoramento da equipe nos treinamentos.

Veja como foi o treino do Flamengo desta segunda

A comissão técnica rubro-negra terá a oportunidade de ajustar detalhes e buscar uma evolução no desempenho do Flamengo antes da retomada da sequência de jogos. A partida está marcada para as 19h30 e terá transmissão do SporTV e do Premiere.

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A arbitragem ficará por conta de Wilton Pereira Sampaio, que integrou o quadro de árbitros da Copa do Mundo de 2026.

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Veja a lista dos próximos jogos do Rubro-Negro

1 . 09/08 - Flamengo x Vitória - Brasileirão 2 . 12/08 - Cruzeiro x Flamengo - Libertadores 3 . 16/08 - Mirassol x Flamengo - Brasileirão 4 . 19/08 - Flamengo x Cruzeiro - Libertadores 5 . 22/08 - Cruzeiro x Flamengo - Brasileirão

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