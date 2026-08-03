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Obras do miniestádio do Flamengo avançam no Ninho

Estrutura que receberá jogos da base e do futebol feminino tem previsão de entrega para 2027

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 19:30
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As obras do miniestádio do Flamengo seguem em andamento no Ninho do Urubu. Na manhã desta segunda-feira (3), foi possível acompanhar a movimentação de trabalhadores no local, onde o clube dá continuidade à construção da estrutura que será destinada às categorias de base e ao futebol feminino.

O projeto, iniciado ainda na gestão do ex-presidente Rodolfo Landim e mantido pela atual administração de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tem previsão de conclusão entre julho e agosto de 2027.

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Atualmente, os trabalhos estão concentrados na estrutura ao redor do campo. O gramado já foi finalizado e, inclusive, vem sendo utilizado para treinamentos das equipes de base do Flamengo.

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Miniestádio terá capacidade para 4.500 torcedores

Construído no campo 10 do Ninho do Urubu, o miniestádio terá capacidade para 4.500 pessoas, mais que o dobro da previsão inicial, que era de 2 mil lugares.

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Além das arquibancadas, o espaço contará com sistema de iluminação para partidas noturnas, permitindo que o local receba jogos em diferentes horários ao longo da temporada.

O projeto ainda prevê quatro vestiários para atletas, dois para arbitragem, sala de controle de doping, recepção, áreas administrativas, salas de reunião, camarotes no segundo pavimento e uma torre multifuncional destinada às operações de transmissão, placar eletrônico e controle de impedimento.

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Flamengo aguarda definição sobre recursos

Para concluir a obra, o Flamengo aguarda a definição sobre a liberação de recursos por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O clube busca captar R$ 8,3 milhões para ajudar no financiamento do projeto.

Caso o valor não seja liberado, a diretoria estuda utilizar recursos próprios para garantir que o cronograma seja cumprido e o miniestádio seja entregue dentro do prazo previsto.

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Localizado logo na entrada do Ninho do Urubu, o novo espaço ficará antes dos módulos utilizados pelo elenco profissional e pelas categorias de base, ampliando a estrutura do centro de treinamento e oferecendo uma casa fixa para os jogos das equipes de formação e do futebol feminino.

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