Fala de Leila Pereira, do Palmeiras, sobre o Flamengo viraliza: 'Piada' Clubes voltam a trocar farpas nos bastidores do futebol nacional

A troca de farpas entre as diretorias de Flamengo e Palmeiras voltou a esquentar neste domingo (2). Leila Pereira, presidente do Alviverde, respondeu uma nota oficial do rival rubro-negro antes do início do confronto contra o Fortaleza, no Nubank Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

➡️ Qualidade de imagem da Globo em Palmeiras x Fortaleza gera incomodo

Em entrevista a Palmeiras TV, a mandatária do clube paulista criticou a nota do Flamengo, que abordou um possível favorecimento da arbitragem com o Alviverde. A resposta de Leila foi marcada pela ironia e viralizou nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Abel escala Palmeiras e faz mudanças para enfrentar o Fortaleza; veja os nomes

🚨 Presidente do Palmeiras, Leila Pereira dispara contra nota do Flamengo: "Cara de pau absurda, esqueceram a final da Libertadores".



"Eu não entendi por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. Será que a carapuça caiu? A coisa fica mais ridícula quando o Flamengo diz que o… — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 2, 2026

Ela falando que o flamengo se intrometeu no assunto sendo que quem soltou a primeira nota e citando o flamengo foi o palmeiras, o flamengo só respondeu — pedro (@pedrosjjxi) August 2, 2026

Ela não esquece o flamengo também, os 2 estão errado nessa história — Diário Da Bola | football fan account (@bola_diario_Fc) August 2, 2026

a carapuça ta tão apertada que quase explode com esse debate absurdo — dxthecoder (@dxthecoder) August 2, 2026

Aí ela deu aula mesmo. Pulgar era pra ser expulsos e os próprios torcedores sabem disso e ficaram falando que roubado era mais gostoso. — Alef Moreira 🦊 (@Alef_cec) August 2, 2026

O que disse Leila Pereira?

— Eu não entendi por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. Será que a carapuça caiu? A coisa fica mais ridícula quando o Flamengo diz que o Palmeiras é o time mais beneficiado pela arbitragem... Cara de pau absurda! Esqueceram o que aconteceu na final da Libertadores. Vocês nunca me viram questionando decisões da arbitragem, isso não pode servir de muleta, mas aquilo lá todo mundo viu — iniciou Leila Pereira, antes de completar.

— É uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final. É desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer o Palmeiras! — concluiu.

continua após a publicidade

Leila Pereira em entrevista a Palmeiras TV (Foto: Reprodução/Palmeiras TV)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nota do Flamengo

O Flamengo divulgou no último sábado (1º) uma nota oficial em que faz críticas à arbitragem do futebol brasileiro e defende mudanças na postura dos árbitros durante as partidas. No texto, o clube afirma que o tema voltou ao centro das discussões após o retorno da Copa do Mundo e sustenta que é necessário adotar critérios mais claros para garantir maior credibilidade às competições.

Ao longo do comunicado, o Rubro-Negro cita estatísticas para justificar o debate sobre a arbitragem. Segundo o clube, um levantamento do Espião Estatístico, do ge, mostra que o Palmeiras lidera o saldo positivo de decisões alteradas pelo VAR desde a implantação do ranking, em 2020, até o Brasileirão de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Veja a nota do clube na íntegra:

"Após o retorno da Copa do Mundo, o debate sobre arbitragem voltou a ocupar o centro do futebol brasileiro. E isso não acontece por acaso.

Nos últimos anos, consolidou-se entre torcedores, profissionais do futebol e parte significativa da opinião pública a percepção de que um determinado clube vem sendo reiteradamente beneficiado por decisões de arbitragem. Essa percepção não nasce apenas da rivalidade esportiva. Também encontra respaldo em números.

Levantamento do Espião Estatístico, do ge, mostra que, desde a implantação do ranking do VAR, em 2020, até o Campeonato Brasileiro de 2026, o Palmeiras acumula o maior número de decisões alteradas a seu favor (65), o menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país (47) e o maior saldo positivo do futebol brasileiro (+18). Também lidera o número total de intervenções do VAR.

continua após a publicidade

Os números desta edição do Brasileirão seguem na mesma direção. O Palmeiras é a 5ª equipe que mais precisa cometer faltas para receber um cartão amarelo (6,72 faltas por advertência), enquanto seus adversários figuram entre os que mais recebem cartões amarelos e vermelhos ao enfrentá-lo.

Nenhum dado, isoladamente, comprova favorecimento. Mas estatísticas acumuladas ao longo de sete temporadas ajudam a explicar por que esse debate não acaba e segue sendo pauta de todos os envolvidos com o futebol.

continua após a publicidade

Também merece reflexão o comportamento adotado dentro e fora de campo. Tornou-se frequente assistir a jogadores e comissões técnicas cercando árbitros, reclamando de forma ostensiva e se colocando na condição de vítimas mesmo após faltas evidentes ou até mesmo um simples lateral. Uma ação estudada e coordenada.

É importante reconhecer os investimentos realizados pela CBF e os avanços promovidos pela Comissão de Arbitragem, com treinamentos, divulgação dos áudios do VAR e implementação de novas tecnologias. No entanto, não são elas que executam as regras que, eventualmente, acabam decidindo jogos.

continua após a publicidade

Na partida entre Vitória e Palmeiras, por exemplo, as decisões foram tomadas por Alex Gomes Stefano, em campo, e Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, no VAR.

São os árbitros que interpretam os lances, aplicam as regras e tomam decisões capazes de alterar tabelas, influenciar disputas por títulos, vagas e rebaixamentos. Por isso, também precisam ser responsabilizados quando cometem erros graves, quando são passivos em relação à pressão até mesmo em cobranças de lateral, e quando não coíbem o mau comportamento sistemático, como determinam as regras. A Copa do Mundo, recentemente, mostrou o caminho; árbitros e atletas que lá estiveram, muitos deles jogando no Brasil, lá, atuaram de acordo com a regra do "jogo limpo", e deveriam fazer o mesmo aqui.

continua após a publicidade

O futebol brasileiro precisa voltar a discutir mais o jogo do que a arbitragem. Isso só será possível quando os árbitros adotarem critérios claros e deixarem de premiar equipes que utilizem a pressão durante todo o jogo como estratégia. As regras devem ser cumpridas, por todos, inclusive pelos árbitros.

O futebol é paixão e um grande negócio. Por isso, precisa de confiabilidade por quem é incumbido de cumprir as regras do jogo".