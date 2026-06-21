Flamengo prevê concluir miniestádio do Ninho do Urubu em 2027; veja detalhes do projeto Estrutura no Ninho do Urubu receberá jogos dos juniores e do futebol feminino

O Flamengo está cada vez mais perto de ter um miniestádio no Ninho do Urubu, seu centro de treinamento. O clube carioca planeja que a estrutura, que será a casa das equipes de juniores e do futebol feminino, fique pronta entre julho e agosto de 2027.

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As obras começaram ainda com a gestão anterior, com o presidente Rodolfo Landim, e contam com seguimento sob o comando de Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Apesar das reformas, o time carioca já utiliza o gramado do local para treinos da base.

A diretoria aguarda a liberação de recursos por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte para finalizar as obras. No entanto, caso o valor solicitado não seja aprovado até 2026, o clube estuda utilizar recursos próprios para garantir a entrega do projeto dentro do cronograma previsto.

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Miniestádio do Flamengo terá capacidade para 4.500 pessoas

Construído no campo 10 do Ninho do Urubu, o miniestádio já possui, como citado anteriormente, o gramado concluído. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na estrutura ao redor do campo. O projeto prevê capacidade para 4.500 espectadores, mais que o dobro do inicialmente planejado pela gestão anterior, que trabalhava com a projeção de 2 mil pessoas.

Além das arquibancadas, o espaço contará com sistema de iluminação para partidas noturnas, ampliando as possibilidades de utilização ao longo da temporada.

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Obra no miniestádio do Flamengo em 2025 (Foto: Lucas Bayer/Lance)

Projeto inclui camarotes, vestiários e área para transmissões

O miniestádio do Flamengo terá uma estrutura semelhante à encontrada em centros de treinamento de grandes clubes internacionais. O planejamento inclui quatro vestiários para atletas, dois destinados à arbitragem, sala de controle de doping, recepção, salas administrativas e espaço para reuniões.

No segundo pavimento serão instalados camarotes e áreas de apoio. O projeto também contempla cobertura para a área técnica e uma torre multifuncional que servirá para operações de transmissão, placar eletrônico e controle de impedimento.

Verba de incentivo segue indefinida

Em janeiro deste ano, o Flamengo encaminhou o projeto à Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de captar R$ 8,3 milhões por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Até o momento, porém, a liberação dos recursos não foi confirmada. Diante desse cenário, a diretoria avalia incluir o montante necessário no orçamento de investimentos de 2027 e concluir a obra com recursos do próprio clube.

A construção do miniestádio teve início ainda nos últimos meses da gestão de Rodolfo Landim. Na época, a expectativa era de entrega até o fim de 2024, prazo que acabou sendo adiado.

Localizado logo na entrada do Ninho do Urubu, o novo espaço ficará posicionado antes dos módulos utilizados pelo elenco profissional e pelas categorias de base.

Estrutura do Ninho do Urubu

Atualmente, o Ninho do Urubu possui dez campos utilizados por profissionais e categorias de base. O elenco principal utiliza prioritariamente os campos 1, 2 e 3, enquanto os campos 4, 5 e 6 são destinados às equipes de formação que, recentemente, chegaram a receber jogos.

O CT ainda conta com campos de grama sintética e dimensões reduzidas voltados para trabalhos específicos.

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