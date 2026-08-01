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Flamengo segue com ampla vantagem sobre o Corinthians no ranking de torcidas

Rubro-Negro tem 22%, contra 14% do clube paulista em pesquisa divulgada pelo Datafolha

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 10:26
Atualizado há 7 minutos
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Bandeirão da torcida do Flamengo para clássico contra o Vasco no Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
Bandeirão da torcida do Flamengo para clássico contra o Vasco no Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Vice-líder do Campeonato Brasileiro e time de melhor campanha na primeira fase da Copa Libertadores, o Flamengo continua com a maior torcida do Brasil. A informação é do Datafolha, que divulgou pesquisa neste sábado (1º). De acordo com o levantamento, feito nos dias 22 e 23 de julho, com 2.004 entrevistados de 139 municípios das cinco regiões do país, 22% dos brasileiros torcem pelo Rubro-Negro.

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O Corinthians segue na vice-liderança dessa pesquisa, com 14%, seguido por Palmeiras (7%), São Paulo (6%), Cruzeiro (4%) e Vasco (3%). O G10 é completado por Grêmio (3%), Seleção Brasileira (2%), Atlético-MG (2%) e Internacional (2%).

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A disputa entre Flamengo e Corinthians pela maior torcida do país apresentou um empate na pesquisa realizada em 2012. Na ocasião, ambos os clubes apareciam com 16% dos entrevistados. Desde então, o clube carioca assumiu a liderança nesse levantamento.

Flamengo lidera no Nordeste, e Corinthians, no Sudeste

O Flamengo lidera a pesquisa no Nordeste, com 29%, além do bloco formado por Centro-Oeste e Norte, com 34%. Já no Sudeste, a vantagem é corintiana, com 20%, diante de 16% do Rubro-Negro.

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Enquanto isso, na região Sul, o Grêmio, com 20%, é o líder, com o Internacional aparecendo em segundo lugar (15%).

Gráfico mostra as maiores torcidas do Brasil

As maiores torcidas do país, segundo o Datafolha:

1 - Flamengo — 22%
2 - Corinthians — 14%
3 - Palmeiras — 7%
4 - São Paulo — 6%
5 - Cruzeiro — 4%
6 - Vasco — 3%
7 - Grêmio — 3%
8 - Seleção Brasileira — 2%
9 - Atlético-MG — 2%
10 - Internacional — 2%
11 - Santos — 2%
12 - Fluminense — 2%
13 - Bahia — 1%
14 - Botafogo — 1%
15 - Vitória — 1%
16 - Athlético — 1%
17 - Sport — 1%
18 - Remo — 1%

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