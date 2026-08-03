Léo Pereira chama atenção com dois golaços em treino do Flamengo; veja o vídeo
Zagueiro já marcou 19 gols pelo Rubro-Negro
Léo Pereira voltou a chamar atenção no Flamengo nesta segunda-feira (3), mas desta vez não foi por uma atuação defensiva. Durante o treinamento realizado no Ninho do Urubu, o zagueiro marcou dois golaços na reta final da atividade e arrancou reações de quem acompanhava o trabalho.
A imprensa, presente no CT para a entrevista coletiva de Lucas Paquetá, pôde acompanhar os últimos minutos do treinamento. Foi justamente nesse período que Léo Pereira mostrou categoria nas finalizações.
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Durante o treino do Flamengo, Léo Pereira participou de uma atividade ao lado de Danilo, Emerson Royal, Samuel Lino e Erick Pulgar. Em duas oportunidades, acertou chutes colocados no ângulo, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Léo Nannetti, que esteve com o zagueiro na Copa do Mundo. Os lances chamaram atenção pela precisão e qualidade das finalizações.
📱Role até o topo da página e veja os golaços de Léo Pereira no treino do Flamengo:
Léo Pereira não preocupa o Flamengo
Apesar de ainda sentir um leve desconforto no joelho esquerdo após sofrer um choque, Léo Pereira não preocupa o departamento médico do Flamengo. Os exames realizados pelo zagueiro não constataram qualquer lesão, e o quadro é tratado como leve.
A tendência é que o defensor siga normalmente o planejamento de recuperação e permaneça à disposição da comissão técnica para a sequência da temporada.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.
Tudo sobre
Flamengo
Paquetá elogia Almada e revela conversa com Luiz Henrique sobre FlamengoHá 3 horas
Flamengo
Flamengo ganha otimismo com Luiz Araújo para duelo contra o CruzeiroHá 4 horas
Futebol Internacional
Espanhóis repercutem novela entre Almada, River Plate e Flamengo: 'Mistério'Há 6 horas
Onde Assistir
Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão FemininoHá 6 horas
Flamengo
AO VIVO: Acompanhe a coletiva de Lucas Paquetá, meia do FlamengoHá 6 horas
Futebol Feminino
Flamengo x Corinthians: duelo coloca vaga no mata-mata e liderança em jogo no Brasileirão FemininoHá 7 horas
Mais LANCE!