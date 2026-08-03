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Léo Pereira chama atenção com dois golaços em treino do Flamengo; veja o vídeo

Zagueiro já marcou 19 gols pelo Rubro-Negro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 17:03
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Léo Pereira voltou a chamar atenção no Flamengo nesta segunda-feira (3), mas desta vez não foi por uma atuação defensiva. Durante o treinamento realizado no Ninho do Urubu, o zagueiro marcou dois golaços na reta final da atividade e arrancou reações de quem acompanhava o trabalho.

A imprensa, presente no CT para a entrevista coletiva de Lucas Paquetá, pôde acompanhar os últimos minutos do treinamento. Foi justamente nesse período que Léo Pereira mostrou categoria nas finalizações.

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Durante o treino do Flamengo, Léo Pereira participou de uma atividade ao lado de Danilo, Emerson Royal, Samuel Lino e Erick Pulgar. Em duas oportunidades, acertou chutes colocados no ângulo, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Léo Nannetti, que esteve com o zagueiro na Copa do Mundo. Os lances chamaram atenção pela precisão e qualidade das finalizações.

📱Role até o topo da página e veja os golaços de Léo Pereira no treino do Flamengo:

Léo Pereira não preocupa o Flamengo

Apesar de ainda sentir um leve desconforto no joelho esquerdo após sofrer um choque, Léo Pereira não preocupa o departamento médico do Flamengo. Os exames realizados pelo zagueiro não constataram qualquer lesão, e o quadro é tratado como leve.

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A tendência é que o defensor siga normalmente o planejamento de recuperação e permaneça à disposição da comissão técnica para a sequência da temporada.

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Léo Pereira celebra gol contra o São Paulo
Léo Pereira já marcou 19 gols pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
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