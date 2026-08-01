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Vitão vive melhor momento no Flamengo e números explicam sequência entre os titulares

Zagueiro chegou ao Flamengo no inicio de 2026

PorIgor ReisLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 13:39
Atualizado há 1 minutos
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Vitão com a camisa branca do Flamengo em movimento após realizar um passe
Vitão em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Vitão vive o melhor momento desde que chegou ao Flamengo e conquistou espaço entre os titulares de Leonardo Jardim. Ao mesmo tempo, o Rubro-Negro atravessa um período de pressão após dois empates consecutivos no Brasileirão, resultados que ampliaram para oito pontos a distância para o líder Palmeiras. Em meio ao desempenho abaixo da equipe, uma falha do zagueiro no empate com o São Paulo, no Maracanã, colocou o defensor no centro das críticas. Apesar disso, os números mostram que Vitão segue sendo um dos atletas que mais entregam consistência ao sistema defensivo rubro-negro em 2026.

Vitão ganhou espaço na equipe em um momento de transição na defesa do Flamengo. Com a lesão de Léo Ortiz antes da Copa do Mundo e as convocações de Danilo e Léo Pereira para a Seleção Brasileira, o zagueiro foi titular em todos os jogos da intertemporada e aproveitou a sequência para conquistar seu espaço na equipe de Leonardo Jardim. Léo Ortiz teve o seu retorno na última quarta-feira (29), mas ficou como opção no banco de reservas na partida contra o Internacional.

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Os dados da temporada ajudam a explicar por que Leonardo Jardim manteve a confiança no camisa 44. Em 17 partidas disputadas, Vitão participou de oito jogos sem sofrer gols, o equivalente a 47% de suas atuações. O índice é superior ao dos demais zagueiros do elenco, mesmo com uma quantidade menor de partidas.

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Outro indicador chama atenção. Com Vitão em campo, o Flamengo sofre, em média, 0,70 gol por jogo. Léo Ortiz e Léo Pereira, por exemplo, registram média de 0,92 gol sofrido por partida. Embora as estatísticas não expliquem todos os aspectos de um confronto, elas ajudam a entender a sequência de oportunidades recebidas pelo zagueiro.

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Além dos números individuais, a presença de Vitão também coincide com um melhor desempenho coletivo do Flamengo. Considerando apenas as partidas disputadas pelo elenco principal, sem contar os jogos do Campeonato Carioca realizados pela equipe alternativa, o Rubro-Negro apresenta aproveitamento superior quando o defensor está em campo.

Com Vitão, o Flamengo disputou 17 partidas, conquistou 68,6% dos pontos e terminou oito jogos sem sofrer gols. Sem o camisa 44, foram 20 partidas, 60% de aproveitamento e apenas sete jogos com a defesa invicta.

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Aproveitamento do Flamengo com Vitão

  1. 17 jogos
  2. 8 jogos sem sofrer gols (47%)
  3. 68,6% de aproveitamento

Aproveitamento do Flamengo sem Vitão

  1. 20 jogos
  2. 7 jogos sem sofrer gols (35%)
  3. 60% de aproveitamento

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Regularidade nos números individuais

Os números do Brasileirão reforçam a temporada consistente de Vitão. O zagueiro registra média de apenas 3,7 perdas de posse de bola por partida, indicador que evidencia segurança na saída de bola e eficiência na manutenção da posse.

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Nos fundamentos defensivos, o camisa 44 também apresenta bons índices. A média de faltas cometidas é de apenas 0,6 por jogo, mostrando equilíbrio nas disputas e eficiência nas ações defensivas.

Números de Vitão:

  1. 17 jogos
  2. 8 jogos sem sofrer gols (47%)
  3. 12 gols sofridos - média de 0.70 gols sofridos por jogo

Embora a falha diante do São Paulo tenha aumentado as críticas ao defensor, o recorte da temporada aponta para um desempenho regular. Os indicadores individuais, somados ao desempenho coletivo do Flamengo quando Vitão está em campo, ajudam a explicar a confiança mantida por Leonardo Jardim no zagueiro mesmo em um momento de pressão vivido pela equipe.

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Vitão em treino do Flamengo antes do clássico contra o Vasco
Vitão em treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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