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Entenda relação de Zico, do Egito, com o ídolo do Flamengo

Meia tem o mesmo apelido que o Galinho de Quintino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 23:32
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Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo
Zico comemora gol do Egito sobre a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf ganhou destaque neste domingo (21) ao fazer o gol de empate do Egito diante da Nova Zelândia, em Vancouver (CAN), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O meia de 29 anos, porém, carrega uma ligação curiosa com o futebol brasileiro desde o nascimento: o apelido "Zico" é uma homenagem ao ex-jogador e maior ídolo da história do Flamengo de mesmo nome.

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    Atualmente no Pyramids, do Egito, o ponta esquerda recebeu o apelido do pai, admirador do ex-camisa 10 rubro-negro. A inspiração foi tão forte que o nome passou a acompanhá-lo ao longo da carreira e se tornou sua identificação no futebol egípcio.

    A relação entre Mostafa Zico e o futebol brasileiro já rendeu encontros especiais. O mais recente foi no último dia 6, quando o Egito encarou a Seleção Brasileira no último amistoso antes da Copa do Mundo. O atacante marcou o gol egípcio na derrota por 2 a 1 para o Brasil.

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    Antes, em dezembro do ano passado, Zico enfrentou o Flamengo pela semifinal da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes. Na ocasião, o clube carioca venceu por 2 a 0, com gols de Léo Pereira e Danilo, e avançou na competição.

    Antes daquela partida, o egípcio falou sobre a admiração que herdou do pai pelo maior ídolo rubro-negro.

    — Estou muito feliz em enfrentar o Flamengo, clube onde o Zico jogou. Quando eu era pequeno, meu pai mostrou muitos vídeos do Zico para mim — disse em entrevista à TV Globo.

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    Zico comemora gol do Egito sobre a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

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