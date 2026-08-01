Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação Clube segue otimista na contratação, mas trabalha com outros cenários

O nome de Thiago Almada voltou a ganhar força na imprensa argentina nos últimos dias, com novas especulações envolvendo um possível retorno ao River Plate. Nos bastidores do Flamengo, porém, o cenário permanece inalterado. A principal expectativa do clube está concentrada na resposta definitiva do meia argentino, aguardada para o início da próxima semana.

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A pergunta que fica entre os torcedores é: como estão as negociações do Flamengo por Thiago Almada? A resposta é que o Rubro-Negro segue otimista e considera que o desfecho depende, neste momento, exclusivamente do aval final do jogador.

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Anteriormente, Almada já havia sinalizado positivamente ao projeto esportivo apresentado pelo Flamengo, deixando a negociação bem encaminhada com seu estafe. Agora, durante os últimos dias de férias após a disputa da Copa do Mundo, o meia avalia a mudança ao lado da família antes de dar a resposta definitiva.

Por isso, a diretoria rubro-negra estabeleceu o início da próxima semana como prazo para receber uma posição do atleta. A expectativa é que, caso receba o "sim" definitivo, o Flamengo avance imediatamente para a etapa final da negociação junto ao Atlético de Madrid, da Espanha.

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Flamengo aguarda resposta para fechar contratação

Internamente, o clube mantém confiança na operação. O entendimento é que o aspecto financeiro não representa um entrave neste momento, mas sim a decisão pessoal de Almada e de sua família.

O Flamengo também já definiu um limite para concluir o negócio. A diretoria não pretende ultrapassar o valor de R$ 160 milhões na operação para contratar o argentino.

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A pressa se justifica pelo calendário. O clube tem até a próxima sexta-feira para inscrever novos jogadores nas oitavas de final da Libertadores, quando enfrentará o Cruzeiro. Caso a resposta positiva chegue dentro do prazo esperado, haverá tempo para concluir toda a documentação e registrar o meia na competição continental.

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River Plate segue interessado

Enquanto o Flamengo aguarda a decisão do jogador, a imprensa argentina voltou a noticiar o interesse do River Plate. O clube de Buenos Aires já apresentou, anteriormente, uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 116,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia.

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Apesar das especulações, não houve qualquer novidade nas tratativas do Flamengo com relação ao River nos últimos dias. Nos bastidores rubro-negros, a percepção continua sendo de que a decisão está nas mãos do jogador.

Luiz Henrique é plano alternativo

Embora mantenha otimismo pela contratação de Thiago Almada, o Flamengo também trabalha com cenários alternativos no mercado.

Um dos nomes monitorados é o atacante Luiz Henrique. Recentemente, o diretor de futebol José Boto esteve reunido com um dos intermediários do jogador para entender as condições de uma eventual negociação.

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No entanto, a possibilidade de investir em Luiz Henrique só ganharia força caso o Flamengo não consiga concluir a contratação de Almada. Neste momento, o meia argentino segue sendo a prioridade absoluta da diretoria para reforçar o elenco de Leonardo Jardim.

Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

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