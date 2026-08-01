Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação

Clube segue otimista na contratação, mas trabalha com outros cenários

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 16:31
Atualizado há 54 minutos
Favorite o Lance! no Google
Almada comemora gol pela seleção argentina
Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

O nome de Thiago Almada voltou a ganhar força na imprensa argentina nos últimos dias, com novas especulações envolvendo um possível retorno ao River Plate. Nos bastidores do Flamengo, porém, o cenário permanece inalterado. A principal expectativa do clube está concentrada na resposta definitiva do meia argentino, aguardada para o início da próxima semana.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A pergunta que fica entre os torcedores é: como estão as negociações do Flamengo por Thiago Almada? A resposta é que o Rubro-Negro segue otimista e considera que o desfecho depende, neste momento, exclusivamente do aval final do jogador.

continua após a publicidade

Anteriormente, Almada já havia sinalizado positivamente ao projeto esportivo apresentado pelo Flamengo, deixando a negociação bem encaminhada com seu estafe. Agora, durante os últimos dias de férias após a disputa da Copa do Mundo, o meia avalia a mudança ao lado da família antes de dar a resposta definitiva.

Por isso, a diretoria rubro-negra estabeleceu o início da próxima semana como prazo para receber uma posição do atleta. A expectativa é que, caso receba o "sim" definitivo, o Flamengo avance imediatamente para a etapa final da negociação junto ao Atlético de Madrid, da Espanha.

continua após a publicidade

Flamengo aguarda resposta para fechar contratação

Internamente, o clube mantém confiança na operação. O entendimento é que o aspecto financeiro não representa um entrave neste momento, mas sim a decisão pessoal de Almada e de sua família.

O Flamengo também já definiu um limite para concluir o negócio. A diretoria não pretende ultrapassar o valor de R$ 160 milhões na operação para contratar o argentino.

continua após a publicidade

A pressa se justifica pelo calendário. O clube tem até a próxima sexta-feira para inscrever novos jogadores nas oitavas de final da Libertadores, quando enfrentará o Cruzeiro. Caso a resposta positiva chegue dentro do prazo esperado, haverá tempo para concluir toda a documentação e registrar o meia na competição continental.

🔴 Confira o novo Manto 3 do Mengão

River Plate segue interessado

Enquanto o Flamengo aguarda a decisão do jogador, a imprensa argentina voltou a noticiar o interesse do River Plate. O clube de Buenos Aires já apresentou, anteriormente, uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 116,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia.

continua após a publicidade

Apesar das especulações, não houve qualquer novidade nas tratativas do Flamengo com relação ao River nos últimos dias. Nos bastidores rubro-negros, a percepção continua sendo de que a decisão está nas mãos do jogador.

Luiz Henrique é plano alternativo

Embora mantenha otimismo pela contratação de Thiago Almada, o Flamengo também trabalha com cenários alternativos no mercado.

Um dos nomes monitorados é o atacante Luiz Henrique. Recentemente, o diretor de futebol José Boto esteve reunido com um dos intermediários do jogador para entender as condições de uma eventual negociação.

continua após a publicidade

No entanto, a possibilidade de investir em Luiz Henrique só ganharia força caso o Flamengo não consiga concluir a contratação de Almada. Neste momento, o meia argentino segue sendo a prioridade absoluta da diretoria para reforçar o elenco de Leonardo Jardim.

Almada comemora gol pela seleção argentina
Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

🍀 Aposte nos jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ninho do Urubu, CT do Flamengo, terá um miniestádio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo

Balanço do Flamengo revela déficit e maior investimento da história

Há 2 minutos
Arbitragem de Andrés Rojas foi criticada após Flamengo x Estudiantes (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Flamengo

Flamengo publica nota oficial e faz duras críticas à arbitragem no Brasil

Há 23 minutos
Vitão com a camisa branca do Flamengo em movimento após realizar um passe

Flamengo

Vitão vive melhor momento no Flamengo e números explicam sequência entre os titulares

Há 4 horas
Bandeirão da torcida do Flamengo para clássico contra o Vasco no Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Futebol Nacional

Flamengo segue com ampla vantagem sobre o Corinthians no ranking de torcidas

Há 7 horas
Valdeir The Flash

Lancepédia

Por onde anda Valdeir 'The Flash', ex-atacante do Flamengo, Botafogo e São Paulo?

Há 11 horas
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, no comando da equipe contra o Internacional

Flamengo

Flamengo entra no mês do tudo ou nada na temporada

Há 11 horas
Mais LANCE!
Marcelo Cirino e Mancuello (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Ex-Flamengo nega clube da Espanha e fecha com novo time

Samuel Lino celebra gol no empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo

Refém do próprio preço, Samuel Lino dá a volta por cima no Flamengo

Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional

Rivais debocham de novo uniforme do Flamengo: 'Fusão'

Pedro celebra gol em Flamengo x Cruzeiro

Adversários na Libertadores, Flamengo x Cruzeiro tem recorte de 'freguesia'

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam durante duelo entre Palmeiras e Flamengo

Supercomputador aponta melhor time do Brasileirão como 37º do mundo; veja ranking

Flamengo lança 3º uniforme da temporada 2026 em parceria com Adidas

Flamengo lança nova camisa; confira o Manto 3

Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A régua que Leonardo Jardim herdou no Flamengo explica a pressão sobre o técnico

Jogadores do Palmeiras celebram goleada sobre o Vitória

Palmeiras iguala maior distância para o Flamengo no Brasileirão e mostra força como visitante

Varela em ação pelo Flamengo

Resposta de Varela alerta torcida do Flamengo: 'O único com coragem'

Leonardo Jardim durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como Leonardo Jardim pretende recuperar o melhor futebol do Flamengo

BRASILEIRO A 2026, INTERNACIONAL

Flamengo entra em período sem jogos e mira recuperação no Brasileirão

Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional

Flamengo recebe dia de folga após empate com o Internacional; veja a programação

Arrascaeta em ação durante Flamengo x Internacional

Chances de título do Palmeiras disparam em relação ao Flamengo no Brasileirão