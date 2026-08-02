Alvo do Flamengo, Almada já disse preferir Boca ao River em entrevista Jogador argentino está na mira do Rubro-Negro nesta janela de transferências



Alvo de Flamengo e River Plate nesta janela de transferências, Thiago Almada já revelou um curioso posicionamento sobre os dois gigantes argentinos. Em entrevista ao programa SportsCenter, da ESPN, em 2023, o atual jogador do Atlético de Madrid afirmou que, caso tivesse de escolher entre os rivais, defenderia o Boca Juniors por influência da família e pela admiração por Juan Román Riquelme.

O Flamengo segue atento ao mercado em busca de reforços e tem Thiago Almada como um dos principais alvos da janela de transferências. No entanto, o Rubro-Negro enfrenta a concorrência do River Plate pela contratação do meia argentino, atualmente no Atlético de Madrid.

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Em meio ao interesse dos dois clubes, uma declaração dada por Almada em 2023 voltou a repercutir entre os torcedores. Durante participação no programa SportsCenter, da ESPN, o meia foi desafiado a escolher entre Boca Juniors e River Plate.

Antes da resposta, o jogador fez questão de destacar que sua prioridade sempre será o Vélez Sarsfield, clube que o revelou para o futebol profissional. Na sequência, porém, explicou que, caso precisasse optar entre os dois gigantes do país, escolheria o Boca Juniors.

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Segundo Almada, a preferência pelo Boca Juniors tem origem em sua família, já que parte de seus parentes torce pelo clube. Além disso, o meia tem Juan Román Riquelme como um de seus ídolos no futebol. Por isso, afirmou que, se precisasse escolher entre os dois rivais, optaria pelo time de La Bombonera em vez do River Plate.

— Tenho familiares que torcem para o Boca e meu ídolo é Juan Román Riquelme, então acho que escolheria o Boca — disse Almada.

A declaração ganha novo peso justamente no momento em que o River tenta convencer o jogador a retornar ao futebol argentino. O Flamengo também acompanha a situação e trabalha para viabilizar a contratação do meia, considerado um dos principais nomes do mercado sul-americano nesta janela.

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Apesar do interesse das equipes, o futuro de Thiago Almada ainda depende das negociações com o Atlético de Madrid, clube que detém seus direitos e avalia as possibilidades para definir o destino do argentino.

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Flamengo definiu prazo para contratar Almada

O Flamengo aguarda a resposta definitiva de Thiago Almada, que avalia a possível transferência ao lado da família durante os últimos dias de férias após a Copa do Mundo. O clube estabeleceu o início da próxima semana como prazo para receber um posicionamento do meia e, em caso de resposta positiva, pretende avançar imediatamente nas negociações com o Atlético de Madrid. A diretoria mantém confiança no acordo, estipulou um limite de até R$ 160 milhões pela contratação e trabalha contra o tempo para conseguir inscrever o argentino nas oitavas de final da Libertadores.

➡️Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação

Thiago Almada comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução Instagram)

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