Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Alvo do Flamengo, Almada já disse preferir Boca ao River em entrevista

Jogador argentino está na mira do Rubro-Negro nesta janela de transferências

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 14:31
Atualizado há 51 minutos
Supervisionado porJosé Emílio Aguiar,
Favorite o Lance! no Google
Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo
Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)


Alvo de Flamengo e River Plate nesta janela de transferências, Thiago Almada já revelou um curioso posicionamento sobre os dois gigantes argentinos. Em entrevista ao programa SportsCenter, da ESPN, em 2023, o atual jogador do Atlético de Madrid afirmou que, caso tivesse de escolher entre os rivais, defenderia o Boca Juniors por influência da família e pela admiração por Juan Román Riquelme.

O Flamengo segue atento ao mercado em busca de reforços e tem Thiago Almada como um dos principais alvos da janela de transferências. No entanto, o Rubro-Negro enfrenta a concorrência do River Plate pela contratação do meia argentino, atualmente no Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em meio ao interesse dos dois clubes, uma declaração dada por Almada em 2023 voltou a repercutir entre os torcedores. Durante participação no programa SportsCenter, da ESPN, o meia foi desafiado a escolher entre Boca Juniors e River Plate.

Antes da resposta, o jogador fez questão de destacar que sua prioridade sempre será o Vélez Sarsfield, clube que o revelou para o futebol profissional. Na sequência, porém, explicou que, caso precisasse optar entre os dois gigantes do país, escolheria o Boca Juniors.

continua após a publicidade

Segundo Almada, a preferência pelo Boca Juniors tem origem em sua família, já que parte de seus parentes torce pelo clube. Além disso, o meia tem Juan Román Riquelme como um de seus ídolos no futebol. Por isso, afirmou que, se precisasse escolher entre os dois rivais, optaria pelo time de La Bombonera em vez do River Plate.

— Tenho familiares que torcem para o Boca e meu ídolo é Juan Román Riquelme, então acho que escolheria o Boca — disse Almada.

A declaração ganha novo peso justamente no momento em que o River tenta convencer o jogador a retornar ao futebol argentino. O Flamengo também acompanha a situação e trabalha para viabilizar a contratação do meia, considerado um dos principais nomes do mercado sul-americano nesta janela.

continua após a publicidade

Apesar do interesse das equipes, o futuro de Thiago Almada ainda depende das negociações com o Atlético de Madrid, clube que detém seus direitos e avalia as possibilidades para definir o destino do argentino.

🍀 Aposte nos jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Flamengo definiu prazo para contratar Almada

O Flamengo aguarda a resposta definitiva de Thiago Almada, que avalia a possível transferência ao lado da família durante os últimos dias de férias após a Copa do Mundo. O clube estabeleceu o início da próxima semana como prazo para receber um posicionamento do meia e, em caso de resposta positiva, pretende avançar imediatamente nas negociações com o Atlético de Madrid. A diretoria mantém confiança no acordo, estipulou um limite de até R$ 160 milhões pela contratação e trabalha contra o tempo para conseguir inscrever o argentino nas oitavas de final da Libertadores.

➡️Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação

Thiago Almada de camisa azul do Atlético de Madrid comemora gol apontando para frente
Thiago Almada comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução Instagram)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ninho do Urubu, CT do Flamengo, terá um miniestádio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo

Balanço do Flamengo revela déficit e maior investimento da história

Há 22 horas
Arbitragem de Andrés Rojas foi criticada após Flamengo x Estudiantes (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Flamengo

Flamengo publica nota oficial e faz duras críticas à arbitragem no Brasil

Há 22 horas
Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo

Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação

Há 23 horas
Vitão com a camisa branca do Flamengo em movimento após realizar um passe

Flamengo

Vitão vive melhor momento no Flamengo e números explicam sequência entre os titulares

Há 1 dia
Bandeirão da torcida do Flamengo para clássico contra o Vasco no Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Futebol Nacional

Flamengo segue com ampla vantagem sobre o Corinthians no ranking de torcidas

Há 1 dia
Valdeir The Flash

Lancepédia

Por onde anda Valdeir 'The Flash', ex-atacante do Flamengo, Botafogo e São Paulo?

Há 1 dia
Mais LANCE!
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, no comando da equipe contra o Internacional

Flamengo entra no mês do tudo ou nada na temporada

Marcelo Cirino e Mancuello (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Ex-Flamengo nega clube da Espanha e fecha com novo time

Samuel Lino celebra gol no empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo

Refém do próprio preço, Samuel Lino dá a volta por cima no Flamengo

Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional

Rivais debocham de novo uniforme do Flamengo: 'Fusão'

Pedro celebra gol em Flamengo x Cruzeiro

Adversários na Libertadores, Flamengo x Cruzeiro tem recorte de 'freguesia'

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam durante duelo entre Palmeiras e Flamengo

Supercomputador aponta melhor time do Brasileirão como 37º do mundo; veja ranking

Flamengo lança 3º uniforme da temporada 2026 em parceria com Adidas

Flamengo lança nova camisa; confira o Manto 3

Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A régua que Leonardo Jardim herdou no Flamengo explica a pressão sobre o técnico

Jogadores do Palmeiras celebram goleada sobre o Vitória

Palmeiras iguala maior distância para o Flamengo no Brasileirão e mostra força como visitante

Varela em ação pelo Flamengo

Resposta de Varela alerta torcida do Flamengo: 'O único com coragem'

Leonardo Jardim durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como Leonardo Jardim pretende recuperar o melhor futebol do Flamengo

BRASILEIRO A 2026, INTERNACIONAL

Flamengo entra em período sem jogos e mira recuperação no Brasileirão

Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional

Flamengo recebe dia de folga após empate com o Internacional; veja a programação