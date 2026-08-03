Flamengo x Corinthians: duelo coloca vaga no mata-mata e liderança em jogo no Brasileirão Feminino Equipes vivem momentos distintos na tabela de classificação

O Corinthians encara o Flamengo nesta segunda-feira (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, com transmissão do Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv

A partida coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela: enquanto o Timão luta pela liderança da primeira fase, o Rubro-Negro busca se manter dentro da zona de classificação para o mata-mata.

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As Brabas ocupam a vice-liderança da competição, com 31 pontos, apenas um atrás do São Paulo, atual primeiro colocado. O Tricolor assumiu a ponta após vencer o Vitória por 3 a 1, fora de casa, no sábado (2), também pela 14ª rodada. Um empate diante do Flamengo já seria suficiente para o Corinthians retomar a liderança do Brasileirão Feminino.

Do outro lado, o Flamengo entra em campo pressionado por um bom resultado. As Meninas da Gávea ocupam a oitava posição, com 23 pontos, e fecham a zona de classificação para as quartas de final. Uma vitória sobre o Corinthians pode aproximar a equipe carioca dos primeiros colocados e trazer mais tranquilidade para a reta final da primeira fase.

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Preparação do Corinthians

O Corinthians encerrou a preparação para o duelo na manhã deste domingo (2), no CT Dr. Joaquim Grava. Sob o comando da técnica Emily Lima, o elenco realizou atividades de organização defensiva e ofensiva, além de trabalhos de bola parada. Antes dos exercícios no campo, as jogadoras fizeram uma ativação na academia e o aquecimento.

— Nossa semana foi bastante trabalhada para nos prepararmos para esse confronto. Nós sabemos da qualidade do time do Flamengo e estamos preparando cada detalhe, porque sabemos que o jogo pode ser decidido assim — afirmou a meio-campista Day Rodriguez.

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Day Rodriguez em atividade durante treinamento no Corinthians (Fotos: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Para o confronto, Emily Lima terá os retornos da volante Ivana Fuso e da lateral-esquerda Tamires, que cumpriram suspensão na última rodada. A atacante Jaqueline, porém, segue fora da equipe por conta do cartão vermelho recebido na partida contra o Vitória.

O Corinthians já garantiu antecipadamente a classificação para as quartas de final do Brasileirão Feminino e agora concentra esforços na disputa pela liderança da primeira fase. No último encontro entre as equipes, em 2025, as Brabas venceram o Flamengo por 1 a 0, no Canindé, com gol de Vic Albuquerque.

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Onde assistir Flamengo x Corinthians

Único confronto desta segunda-feira pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, Flamengo x Corinthians terá transmissão do SporTV e da GE TV, no YouTube. ➡️Clique para assistir no Sportv

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