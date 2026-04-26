Brasileirão: IA crava resultado de Altético-MG x Flamengo

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam, neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV. O duelo é válido pela 13° rodada do Brasileirão 2026. O Lance! perguntou para a Meta IA, inteligência artificial do Whatsapp e grupo Meta, qual seria o resultado do confronto.

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De acordo com a ferramenta, Atlético-MG e Flamengo vão empatar em Minas Gerais.

Tabu dos donos da casa

Desde 2022, o Flamengo não perde para o Atlético-MG em solo mineiro. Nos últimos cinco jogos, o Rubro Negro carioca venceu o Galo quatro vezes, além de empatar uma. Em 2024, inclusive, o time do Rio de Janeiro venceu a Copa do Brasil na própria Arena MRV. Essa partida foi, inclusive, uma das primeiras de Filipe Luís como técnico do clube, e o primeiro título da "Era Filipe Luís", que viria a conquistar o Carioca, Supercopa Rei, Brasileirão e Libertadores em 2025.

Plata em Atlético-MG x Flamengo na Arena MRV (Foto: Divulgação/Flamengo)

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"Herói" voltando para o palco

Texto de Igor Reis e Lucas Bayer

Plata volta ao palco em que foi 'herói' de título. Foi na casa do Galo, que o jogador viveu seu melhor momento com a camisa do clube, quando marcou o gol do título da Copa do Brasil em 2024.

No Flamengo, a fase do Equatoriano não é boa, depois de passar por alguns problemas extracampo, o jogador passa por um período de recuperação de moral com a torcida. Desde a chegada de Leonardo Jardim, o Plata vem recebendo algumas oportunidades nos últimos jogos. Com o português, a ofensiva iniciou três partidas como titular, e jogou oito no total.

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Caso receba uma nova oportunidade, Plata pode usar do fator emocional para se reerguer no palco em que fez história na decisão da Copa do Brasil.

Gol de Plata na final da Copa do Brasil 2024

Na ocasião, o Flamengo chegou no segundo jogo da final, com uma vantagem de dois gols, após vencer o jogo da ida no Maracanã, pelo placar de 3 a 1, com gols de Arrascaeta e dois de Gabigol. Na Arena MRV, o Galo precisava correr atrás do prejuízo, mas o Rubro-Negro sustentou a pressão, e com um golaço de cavadinha de Gonzalo Plata, na reta final da partida, o clube sacramentou o resultado e garantiu o seu quinto título da Copa do Brasil.