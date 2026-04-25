Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo (26) o Atlético-MG recebe o Flamengo às 20h30 na Arena MRV em confronto válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

Neste domingo (26) o Atlético-MG recebe o Flamengo às 20h30 na Arena MRV em confronto válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

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Ficha do jogo CAM FLA 13° rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo 26 de abril às 20h30 (horário de Brasília) Local Arena MRV (BH) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Clique aqui para assistir ao vivo Atlético-MG x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na última quinta-feira (23), na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Apesar do resultado positivo, a equipe vinha de derrota por 2 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo soma 14 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela.

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Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com o lateral-esquerdo Renan Lodi, que cumpre suspensão após ser expulso na última partida. Além dele, os volantes Patrick e Índio seguem no departamento médico.

O Flamengo também chega em boa fase. Pela Copa do Brasil, o Rubro-Negro venceu o Vitória por 2 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase. Antes disso, pelo Brasileirão, superou o Bahia por 2 a 0. A equipe carioca soma 23 pontos e ocupa a 2ª colocação, com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras.

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Para a partida, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Paquetá e Pulgar, que seguem em recuperação no departamento médico do clube.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG x Flamengo

13° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo 26 de abril às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Lyanco (Vitor Hugo), Ruan e Junior Alonso (Pascini); Maycon, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Hulk (Cassierra)

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Samuel Lino, Pedro e Plata.

Atlético-MG x Flamengo (Foto: Arte Lance!)

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