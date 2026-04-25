Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (26) na Arena MRV
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Neste domingo (26) o Atlético-MG recebe o Flamengo às 20h30 na Arena MRV em confronto válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
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Ficha do jogo
Clique aqui para assistir ao vivo Atlético-MG x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para o confronto embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na última quinta-feira (23), na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Apesar do resultado positivo, a equipe vinha de derrota por 2 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo soma 14 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela.
Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com o lateral-esquerdo Renan Lodi, que cumpre suspensão após ser expulso na última partida. Além dele, os volantes Patrick e Índio seguem no departamento médico.
O Flamengo também chega em boa fase. Pela Copa do Brasil, o Rubro-Negro venceu o Vitória por 2 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase. Antes disso, pelo Brasileirão, superou o Bahia por 2 a 0. A equipe carioca soma 23 pontos e ocupa a 2ª colocação, com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras.
Para a partida, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Paquetá e Pulgar, que seguem em recuperação no departamento médico do clube.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Flamengo
Atlético-MG x Flamengo
13° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 26 de abril às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco (Vitor Hugo), Ruan e Junior Alonso (Pascini); Maycon, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Hulk (Cassierra)
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Samuel Lino, Pedro e Plata.
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