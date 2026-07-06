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Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (06/07)?

Veja as seleções que entram em campo neste sábado (04) e o horário da partida

PorRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 09:30
Supervisionado porRedação Lance!,
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Mbappé comemora o segundo gol dele na vitória da França sobre a Suécia
Mbappé comemora o segundo gol dele na vitória da França sobre a Suécia (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A Copa do Mundo encerra nesta segunda-feira (6) a fase de oitavas de final com dois confrontos que definem os últimos classificados às quartas. O clássico ibérico entre Portugal e Espanha abre a programação, enquanto Estados Unidos e Bélgica disputam a última vaga do dia em Seattle.

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    • O principal destaque fica para o duelo entre portugueses e espanhóis, que voltam a se enfrentar menos de um ano após a final da Nations League de 2025. No outro confronto, americanos e belgas reeditam as oitavas de final da Copa de 2014, vencidas pela Bélgica na prorrogação.

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    Portugal x Espanha - 16h

    Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    • O clássico reúne duas seleções invictas no torneio. A Espanha chega embalada após golear a Áustria por 3 a 0 e mantém uma das defesas mais sólidas da competição, ainda sem sofrer gols. Portugal, por sua vez, garantiu a classificação de forma dramática ao virar sobre a Croácia nos acréscimos e aposta na experiência de Cristiano Ronaldo para seguir na briga pelo título. O confronto também reedita a final da Nations League de 2025, vencida pelos portugueses nos pênaltis.

    Lamine Yamal tenta passar pela marcação de Cristiano Ronaldo no duelo entre Portugal e Espanha
    Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo em ação em Portugal x Espanha (Foto: Alexandra Beier/ AFP)

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    Estados Unidos x Bélgica - 21h

    Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

    Os norte-americanos chegam às oitavas depois de liderarem o Grupo D e eliminarem a Bósnia e Herzegovina na fase anterior, mas terão o desfalque do atacante Balogun, suspenso. A Bélgica, por outro lado, avançou após uma reação emocionante diante de Senegal, com vitória por 3 a 2 na prorrogação. O duelo marca o reencontro das seleções no mata-mata de um Mundial, 12 anos depois da vitória belga nas oitavas da Copa de 2014.

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