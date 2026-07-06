Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (06/07)?
Veja as seleções que entram em campo neste sábado (04) e o horário da partida
A Copa do Mundo encerra nesta segunda-feira (6) a fase de oitavas de final com dois confrontos que definem os últimos classificados às quartas. O clássico ibérico entre Portugal e Espanha abre a programação, enquanto Estados Unidos e Bélgica disputam a última vaga do dia em Seattle.
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O principal destaque fica para o duelo entre portugueses e espanhóis, que voltam a se enfrentar menos de um ano após a final da Nations League de 2025. No outro confronto, americanos e belgas reeditam as oitavas de final da Copa de 2014, vencidas pela Bélgica na prorrogação.
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Portugal x Espanha - 16h
Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
O clássico reúne duas seleções invictas no torneio. A Espanha chega embalada após golear a Áustria por 3 a 0 e mantém uma das defesas mais sólidas da competição, ainda sem sofrer gols. Portugal, por sua vez, garantiu a classificação de forma dramática ao virar sobre a Croácia nos acréscimos e aposta na experiência de Cristiano Ronaldo para seguir na briga pelo título. O confronto também reedita a final da Nations League de 2025, vencida pelos portugueses nos pênaltis.
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Estados Unidos x Bélgica - 21h
Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Os norte-americanos chegam às oitavas depois de liderarem o Grupo D e eliminarem a Bósnia e Herzegovina na fase anterior, mas terão o desfalque do atacante Balogun, suspenso. A Bélgica, por outro lado, avançou após uma reação emocionante diante de Senegal, com vitória por 3 a 2 na prorrogação. O duelo marca o reencontro das seleções no mata-mata de um Mundial, 12 anos depois da vitória belga nas oitavas da Copa de 2014.
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