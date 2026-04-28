Onde Assistir

Estudiantes x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/04/2026
18:16
Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta terça (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraEstudiantes e Flamengo se enfrentam nesta terça (Foto: Arte/Lance!)
O Flamengo visita o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, contará com a transmissão do Paramount+. Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

O Rubro-Negro, atual campeão do torneio, vai em busca da terceira vitória consecutiva. A equipe de Leonardo Jardim é líder do Grupo A, com seis pontos. O Estudiantes vem logo em seguida, na segunda posição, com quatro pontos.

Ficha do jogo

EST
FLA
Libertadores
3ª rodada
Data e Hora
Quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
Árbitro
Piero Maza (CHI)
Assistentes
Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
Var
Juan Lara (CHI)
Onde assistir

Equipes se enfrentaram na Libertadores de 2025

Na campanha do tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo encarou o Estudiantes nas quartas de final. Após vitória por 2 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 em La Plata. Nos pênaltis, Rossi teve uma atuação fantástica e garantiu a classificação às semifinais.

Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes na Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como chega o Estudiantes

Se na Libertadores o Estudiantes busca a primeira posição, no Campeonato Argentino já está na ponta do seu grupo, na frente de Boca Juniors, Vélez, Talleres e Lanús, por exemplo.

Após empate na primeira rodada com o Independiente Medellin, o Estudiantes bateu o Cusco por 2 a 1, também na Argentina. Buscando aproveitar o fator casa, a equipe do técnico Alexander Medina entra em campo com força máxima, sem desfalques.

Como chega o Flamengo

A boa fase na Libertadores reflete o bom momento do Flamengo. Com Leonardo Jardim, o Rubro-Negro engatou uma sequência de sete vitórias seguidas. Assim, o objetivo é conquistar mais um triunfo e encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Em La Plata, Jardim terá os retornos de Carrascal e De La Cruz. Por outro lado, não contará com Léo Pereira, Erick Pulgar e Lucas Paquetá, que estão no departamento médico.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ESTUDIANTES
LIBERTADORES - 3ª RODADA

📲 Quarta-feira, dia 29 de abril de 2026
📍Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: TV Globo e Paramount+
🟨Arbitragem: Piero Maza (CHI)
🚩Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)
 Fernando Muslera, Mancuso, González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Amondarain e Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farias e Edwin Cetré; Guido Carrillo.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. 

