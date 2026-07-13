PSG encaminha contratação do lateral Lucas Digne, do Aston Villa
Negócio pelo lateral-esquerdo do Aston Villa deve ser sacramentado após a Copa do Mundo
O lateral-esquerdo francês Lucas Digne é mais um jogador que está de saída do Aston Villa. O jogador está a caminho do Paris Saint-Germain, clube o qual defendeu pelas temporadas 2013/14 e 2014/15, atuando em 44 partidas. A equipe francesa pagará a multa rescisória do jogador, avaliada em cerca de 10 milhões de euros. Já há um acordo verbal entre PSG e o jogador.
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Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, a transação só será sacramentada após a Copa do Mundo. Digne é o lateral titular da França, que está na semifinal do Mundial e enfrentará a Espanha, nesta terça-feira (14), para tentar voltar à decisão do torneio pela terceira vez consecutiva. O repórter independente, inclusive, disse que Lucas Digne, titular do Aston Villa, que estará na próxima Liga dos Campeões, aceitou deixar a Inglaterra para seguir o projeto parisiense como reserva de Nuno Mendes. O jogador de 32 anos é visto como uma "alternativa ideal" para o lateral titular português.
Lucas Digne chegou ao Aston Villa em janeiro de 2022, após três temporadas e meia pelo Everton. Pelo Aston, o lateral disputou 182 jogos, marcou 4 gols, deu 24 assistências e se sagrou campeão da Liga Europa na última temporada.
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