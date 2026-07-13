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Courtois preocupa? Exames indicam cenário para o Real Madrid

Jogador deve estar apto para pré-temporada do clube

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 12:01
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Courtois se lesionou no duelo entre Bélgica e Espanha (Foto: Etienne Laurente/AFP)
Courtois se lesionou no duelo entre Bélgica e Espanha (Foto: Etienne Laurente/AFP)

A lesão sofrida por Courtois nas quartas de final da Copa do Mundo gerou preocupação no Real Madrid, mas os primeiros exames afastaram a possibilidade de um problema mais grave. De acordo com o jornal espanhol "Diario AS", o goleiro belga apresentou uma lesão muscular leve no quadríceps da perna esquerda e, neste momento, não preocupa o clube para o início da temporada 2026/27.

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    O camisa 1 sentiu dores durante o segundo tempo da derrota da Bélgica para a Espanha e pediu para deixar o gramado. A substituição chamou atenção não apenas pelo peso da partida, mas também porque ocorreu pouco antes do gol que definiu a eliminação belga. Após retornar a Madri, Courtois passou por exames de imagem, que descartaram uma lesão de maior gravidade.

    Segundo o Diario AS, a expectativa do Real Madrid é contar normalmente com o goleiro na preparação para a temporada. O planejamento prevê que Courtois se reapresente ao elenco na última semana de julho, depois do período de férias concedido aos jogadores que disputaram a Copa do Mundo.

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    Exames aliviam preocupação do Real Madrid

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    • Ainda conforme a publicação espanhola, a recuperação não deve comprometer a estreia do Real Madrid em La Liga, marcada para 23 de agosto, contra o Espanyol. A tendência é que o belga esteja totalmente apto para iniciar a competição como titular.

    A única alteração no cronograma pode envolver o amistoso de pré-temporada diante da Fiorentina, em 1º de agosto, na Áustria. O clube trabalha com cautela para evitar qualquer risco de agravamento da lesão, o que torna improvável sua participação nesse compromisso.

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    Courtois lamenta eliminção da Bélgica na Copa do Mundo
    Courtois lamenta eliminção da Bélgica na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

    Antes de iniciar as férias, Courtois compareceu ao centro de treinamentos de Valdebebas para realizar novos exames e receber orientações do departamento médico sobre o tratamento durante o período de recuperação. Na volta aos trabalhos, o goleiro iniciará a pré-temporada sob o comando de José Mourinho e também conhecerá o novo treinador de goleiros do clube, Nuno Santos.

    Lesão de Courtois ocorreu durante derrota para a Espanha

    O problema físico surgiu ainda durante o confronto entre Bélgica e Espanha pelas quartas de final da Copa do Mundo. Após sentir dores em uma reposição de bola, Courtois tentou permanecer em campo, mas admitiu que já não conseguia executar os tiros de meta normalmente. A comissão técnica decidiu substituí-lo aos 71 minutos.

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    Depois da partida, o goleiro afirmou que acreditava não se tratar de uma lesão séria e aguardava apenas a confirmação dos exames médicos. O diagnóstico acabou confirmando essa expectativa e reduziu as preocupações do Real Madrid para o início da temporada.

    Além da questão física, Courtois deixou em aberto seu futuro na seleção belga. Após a eliminação, o goleiro afirmou que pretende refletir sobre a continuidade da carreira internacional e admitiu que a partida diante da Espanha pode ter sido sua última com a camisa da Bélgica. A decisão, porém, deve ser tomada apenas após o período de férias e em conversa com a federação do país.

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