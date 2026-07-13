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Sorloth recebe ameaças de morte após erro decisivo na Copa

Revolta nas redes sociais afeta familiares do jogador

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 12:16
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Alexander Sorloth pré-jogo da Noruega
Alexander Sorloth na chegada da Noruega ao estádio (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A eliminação da Noruega para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, no último sábado (11), teve desdobramentos hostis fora de campo. O atacante Alexander Sorloth passou a ser alvo de ataques virtuais intensos e recebeu mensagens com incentivos ao suicídio. A onda de ódio digital foi confirmada e repudiada publicamente pelo técnico Stale Solbakken.

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    • As agressões virtuais ganharam escala após a cônjuge do atleta do Atlético de Madrid, Lena Selnes, expor publicamente o teor das ofensas. Em suas redes sociais, Lena publicou capturas de tela que exibem a gravidade das ameaças enviadas ao jogador de 30 anos.

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    O estopim para a fúria dos torcedores ocorreu em um lance crucial da partida, quando a Noruega vencia por 1 a 0. Em um contra-ataque de dois contra um, Sorloth optou pela finalização em vez do passe para Erling Haaland, que entrava livre na área. O chute parou no bloqueio da defesa e, pouco depois, a Inglaterra buscou o empate, sacramentando a virada por 2 a 1 na prorrogação para avançar às semifinais.

    Em entrevista coletiva concedida em Miami, o comandante da seleção norueguesa não escondeu a indignação com a situação.

    — É trágico — afirmou Solbakken.

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    Stale Solbakken, técnico da Noruega, na véspera do jogo com a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    — Esse é o mundo em que vivemos. Eu digo aos jogadores para ficarem longe das redes sociais, especialmente em dias como este. O que aconteceu não faz o menor sentido, sob qualquer perspectiva — acrescentou o treinador.

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    Ainda no calor dos acontecimentos pós-jogo, Sorloth defendeu a escolha que fez no gramado. Segundo a leitura do centroavante, a recomposição do zagueiro inglês John Stones impediu a assistência para o companheiro de ataque, o que tornou a finalização a única alternativa viável no momento.

    — A única coisa que eu queria fazer naquela situação era passar para o Erling. Mas senti que o passe não estava disponível, então optei pela finalização — disse Sorloth.

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    Sorloth comemora gol da Noruega sobre a Estônia, pelas Eliminatórias da Europa
    Sorloth comemora gol da Noruega sobre a Estônia, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Fredrik Varfjell/NTB/AFP)

    Desempenho do camisa 7

    Ao longo do torneio em solo norte-americano, o camisa 7 atuou deslocado pela ponta direita por escolha tática de Solbakken, posição em que disputou espaço com Oscar Bobb. Enquanto Haaland acumulou gols na competição, Sorloth encerrou a campanha sem balançar as redes.

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