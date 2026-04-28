Flamengo solicita troca e irá estrear uniforme branco diante do Estudiantes
Lançado no último dia 10, uniforme será usado pela primeira vez em duelo da Libertadores
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O Flamengo irá estrear o uniforme branco nesta quarta-feira (29), diante do Estudiantes, em La Paz (ARG), em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Jorge Luis Hirschi.
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O Lance! apurou que decisão de utilizar a nova camisa partiu diretamente do Mais Querido. Inicialmente, a Conmebol havia divulgado que a equipe carioca usaria um uniforme bege, lançado no ano passado como modelo número 3. No entanto, o Flamengo entrou em contato com a entidade e solicitou mudança para usar o novo uniforme branco.
Camisa branca é chamada de "Manto I Branco" pelo Flamengo
A camisa branca foi lançada oficialmente no último dia 10, mas ainda não utilizada. O uniforme é chamado institucionalmente de "Manto 1 Branco", em campanha que promoveu o fim do título de "uniforme 2", e está disponível nos sites oficiais do clube e da Adidas, fornecedora de material esportivo do clube. As versões masculina e feminina custam R$ 449,99, enquanto o modelo infantil é comercializado por R$ 399,99.
A nova camisa é marcada pelo retorno das faixas rubro-negras no peito. Nos ombros, as três listas da fornecedora de material esportivo aparecem mais grossas e na cor vermelha. O kit completo tem calção preto e meiões brancos. Os jogadores Evertton Araújo, Arrascaeta e Jorginho foram os modelos da campanha de lançamento. Confira as fotos abaixo.
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