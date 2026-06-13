Flamengo encaminha venda de jogador para o futebol europeu Jovem não vinha sendo utilizado no time principal

O Flamengo está perto de oficializar a primeira saída de um jogador nesta janela de transferências. Trata-se de Ryan Roberto, formado nas categorias de base rubro-negras, que tem conversas bem encaminhadas com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Nos próximos dias, os clubes devem oficializar a transação.

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A proposta do Shakhtar é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) por 90% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo, por sua vez, permaneceria com 10% de uma futura venda, por ser o clube formador. A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande.

Considerado internamente uma das principais promessas da base rubro-negra, Ryan tem contrato até março de 2027. Inicialmente, o Flamengo tentou chegar a um acordo para renovar o vínculo. No entanto, a falta de minutagem na equipe principal é um fator que gera insatisfação tanto no jogador quanto em seu estafe, que vê o clube ucraniano com bons olhos justamente pela perspectiva de maior espaço no time principal.

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Vale destacar que o jovem poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube quando entrar no período permitido pela legislação. Além do Shakhtar, outras equipes da Europa sondaram a situação da joia rubro-negra. Diante desse cenário, o Flamengo busca acertar a venda para evitar o risco de perder o atleta sem compensação financeira.

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Números de Ryan Roberto pelo Flamengo

Ryan Roberto estreou no time profissional do Flamengo em janeiro deste ano, durante o Campeonato Carioca. O atacante entrou em campo nas duas primeiras partidas do Estadual, disputadas pela equipe alternativa formada por jogadores da base, mas não voltou a receber muitas oportunidades no elenco principal.

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Ryan Roberto em ação pelo profissional do Flamengo no Campeonato Carioca (Foto: Divulgação/Flamengo)

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Em 2025, Ryan marcou 22 gols em 37 partidas e terminou a temporada como artilheiro do Flamengo somando as categorias sub-17 e sub-20, reforçando o status de uma das principais promessas do clube.

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