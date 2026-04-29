PC Oliveira aponta erro de arbitragem em Estudiantes x Flamengo

O primeiro tempo do confronto entre Estudiantes e Flamengo, desta quarta-feira (28), na Argentina, pela 3ª rodada da Copa Libertadores, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 37 minutos, o meio campo Farías realizou uma falta pesada em cima do lateral Emerson Royal, mas levou apenas amarelo.

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Durante a transmissão da partida, pela Globo, o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira afirmou que o árbitro Piero Maza, do Chile, errou no julgamento. Para ele, o atleta o Estudiantes deveria ter sido expulso de forma direta pela falta. A opinião foi revelada pelo narrador Gustavo Villani.

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— Olha, o Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem entende que o lance era para expulsão. O carrinho no meio do Emerson Royal — disse o narrador.

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