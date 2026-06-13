Lorran, Viña, Allan e outros: como está a situação dos emprestados do Flamengo Rubro-Negro monitora sondagens do mercado

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O Flamengo está atento ao mercado de transferências em busca de reforços. Por outro lado, também precisará definir o futuro dos jogadores emprestados a outros clubes. Alguns deles, inclusive, já retornam ao Rubro-Negro em junho. O Lance! analisa o momento de cada um e destrincha os cenários.

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Por conta do elenco valioso e recheado de opções em praticamente todas as posições, alguns atletas, principalmente jovens da base e apostas recentes, acabam perdendo espaço no Flamengo. Os jogadores emprestados são: Allan, Carlinhos, Viña, Lorran, Ryan Lucas e Pedro Henrique.

Jogadores com contrato até junho

Lorran - Pisa

Uma das principais promessas recentes das categorias de base do Flamengo, Lorran não conseguiu repetir no profissional o desempenho que o projetou durante sua formação. Sem espaço no elenco principal e alvo de críticas da torcida, foi emprestado ao Pisa, da Itália.

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O início na Europa chegou a animar, mas a queda de rendimento apareceu rapidamente. Em uma passagem apagada, disputou apenas 10 partidas, marcou um gol (justamente na estreia) e foi titular apenas uma vez.

O contrato previa obrigação de compra caso duas metas fossem atingidas: participação em metade dos jogos da temporada e permanência do Pisa na primeira divisão. Nenhuma das condições foi cumprida.

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Lorran em comemoração pelo Pisa (Foto: Divulgação/Pisa)

A experiência no futebol italiano também não convenceu o Flamengo de que Lorran merece novas oportunidades no elenco principal. Com contrato até 2029, a tendência é que seja novamente emprestado.

Lorran pelo Pisa

10 jogos (1 titular) 1 gol 158 minutos para participar de gol 0.1 passes decisivos por jogo 0.4 finalizações por jogo (0.1 no gol) 46% de eficiência nos dribles 75% de acerto no passe 0.8 bolas recuperadas por jogo

Lorran pelo Flamengo 🔴⚫

36 jogos (16 titular) 2 gols 3 assistências 304 minutos para participar de gol 0.6 passes decisivos por jogo 2 grandes chances criadas 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol) 60% de eficiência nos dribles 80% de acerto no passe 1.7 bolas recuperadas por jogo

Lorran comemora gol pelo Flamengo na final do Mundial de Clubes Sub-20 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Rayan Lucas - Sporting

Campeão da Libertadores Sub-20 em 2024 e 2025, Rayan Lucas foi mais um Garoto do Ninho que encontrou pouco espaço no profissional e acabou emprestado ao Sporting, de Portugal, para atuar pela equipe B.

Diferentemente de Lorran, teve sequência e ganhou destaque, sendo titular em 20 das 23 partidas que disputou, além de registrar uma assistência. Ainda assim, o volante, que tem contrato com o Flamengo até 2028, também não deve ganhar espaço no elenco principal neste momento.

Rayan Lucas com a camisa do Sporting (Foto: Divulgação)

Rayan Lucas pelo Sporting B

23 jogos (20 titular) 2 assistências 86% de acerto no passe 37.9 passes certos por jogo 55% de acerto no passe longo 12 passes decisivos 2.1 desarmes por jogo 0.7 interceptações por jogo 3.8 bolas recuperadas por jogo 62% de eficiência nos duelos 0.6 faltas cometidas por jogo 1.5 faltas sofridas por jogo 4 cartões amarelos

Rayan Lucas pelo Flamengo 🔴⚫

8 jogos (6 titular) 89% de acerto no passe 41.1 passes certos por jogo 65% de acerto no passe longo 2 passes decisivos 0.3 desarmes por jogo 2.3 interceptações por jogo 7.4 bolas recuperadas por jogo 45% de eficiência nos duelos 0.8 faltas cometidas por jogo 2.4 faltas sofridas por jogo 1 cartão amarelo

Contrato até outubro

Pedro Henrique - Paysandu

Contratado em junho deste ano e tratado como uma das principais promessas do Paysandu, Pedro Henrique permanecerá na Curuzu até outubro e, posteriormente, se apresentará ao Flamengo.

Para contar com o volante, o Rubro-Negro desembolsou cerca de R$ 3 milhões e acompanha de perto sua evolução antes de definir os próximos passos.

Pedro Henrique pelo Paysandu

28 jogos (24 titular) 2 gols 2 assistências

Pedro Henrique comemora título pelo Paysandu (Foto: Arquivo pessoal)

* Pedro Henrique não atuou profissionalmente pelo Flamengo

Contratos até dezembro

Allan - Corinthians

Allan nunca foi unanimidade no Flamengo e conviveu com fortes críticas da torcida, principalmente pelo alto investimento feito em sua contratação, que girou em torno de R$ 43 milhões. Emprestado ao Corinthians, também não conseguiu se firmar.

Allan pelo Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

A passagem pelo Timão começou de forma promissora, mas o meia perdeu regularidade ao longo da temporada. Em abril, no duelo contra o Fluminense, no Maracanã, ficou marcado pela expulsão após um gesto obsceno, episódio que culminou em multa aplicada pelo clube paulista.

Com contrato com o Flamengo até o fim de 2027, Allan terá até dezembro para convencer o Corinthians a exercer a opção de compra. Para mantê-lo em definitivo, o clube paulista precisará desembolsar 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões). Até o momento, o jogador soma 22 partidas, sendo 12 como titular.

Allan pelo Corinthians

22 jogos (12 titular) 87% de acerto no passe 37.7 passes certos por jogo 53% de acerto no passe longo 1.1 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 59% de eficiência nos duelos 1.2 faltas cometidas por jogo 6 cartões amarelos 1 cartão vermelho

Allan pelo Flamengo 🔴⚫

88 jogos (46 titular) 90% de acerto no passe 34.3 passes certos por jogo 59% de acerto no passe longo 0.8 desarmes por jogo 0.7 interceptações por jogo 2.7 bolas recuperadas por jogo 45% de eficiência nos duelos 1.2 faltas cometidas por jogo 20 cartões amarelos 1 cartão vermelho

Allan em sua apresentação no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Viña - River Plate

Viña também sofreu com a falta de espaço no Flamengo, mas teve como principal obstáculo o aspecto físico, convivendo com lesões importantes durante sua passagem pelo clube. Diante desse cenário, acabou sendo emprestado ao River Plate, onde chegou cercado de expectativa, assim como ocorreu quando desembarcou no Rubro-Negro.

Até o momento, porém, o lateral uruguaio também teve pouca minutagem na equipe argentina. Foram apenas 14 partidas disputadas desde sua chegada. O contrato de empréstimo prevê uma opção de compra e, caso determinadas metas sejam atingidas, a cláusula se transforma em obrigação de compra.

Viña em ação pelo River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)

Viña pelo River Plate

14 jogos (10 titular)

0.7 passes decisivos por jogo

2 grandes chances criadas

0.6 finalizações por jogo

25% de acerto nos cruzamentos

1.3 interceptações por jogo

1.0 desarme por jogo

55% de eficiência nos duelos

0.7 faltas por jogo

Viña pelo Flamengo 🔴⚫

32 jogos (12 titular) 1 gol 2 assistências 0.4 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 0.4 finalizações por jogo 32% de acerto nos cruzamentos 0.5 interceptações por jogo 1.1 desarmes por jogo 53% de eficiência nos duelos 0.5 faltas por jogo

Matías Viña no Flamengo x Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Carlinhos - Remo

Destaque do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, Carlinhos chegou ao Flamengo em 2024 como uma aposta. A expectativa, porém, não se confirmou. Sem conseguir aproveitar as oportunidades recebidas, acabou emprestado ao Remo. Anteriormente, passou pelo Vitória, também por empréstimo.

O cenário, no entanto, se repetiu em Belém. Sem conseguir se destacar, o atacante, que tem contrato tanto com o Remo quanto com o Flamengo até dezembro, deve buscar um novo destino ao término do vínculo, com tendência de saída sem custos.

Carlinhos durante treino do Remo (Foto: Divulgação/Remo)

Carlinhos pelo Remo

6 jogos (5 titular) 1 gol 1 assistência 238 minutos para participar de gol 2.7 finalizações por jogo (1.2 no gol) 0.8 passes decisivos por jogo 16.0 finalizações para marcar 39% de eficiência nos duelos 0.8 faltas sofridas por jogo

Carlinhos pelo Flamengo 🔴⚫

20 jogos (10 titular) 5 gols 183 minutos para participar de gol 1.1 finalizações por jogo (0.5 no gol) 0.4 passes decisivos por jogo 29% de conversão em grandes chances (2/7) 4.4 finalizações para marcar 38% de eficiência nos duelos 0.3 faltas sofridas por jogo

Carlinhos comemora gol pelo Flamengo (Foto: Paula Reis/Flamengo)

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