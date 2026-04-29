Torcedores se revoltam com arbitragem em Estudiantes x Flamengo: 'Lance claro'

O primeiro tempo de Estudiantes x Flamengo, nesta quarta-feira (29), na Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, gerou críticas a arbitragem. Torcedores do Rubro-Negro reclamaram de uma possível expulsão do meio campo Farías, o que não ocorreu em campo.

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A polêmica aconteceu aos 38 minutos. Na ocasião, o camisa 11 do Estudiantes realizou uma falta dura no lateral Emerson Royal. Em campo, Piero Maza, do Chile, optou por advertir o atleta apenas com um cartão amarelo.

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O VAR não interveio no lance. A decisão repercutiu entre os torcedores do Flamengo, que não concordaram com a decisão. Nas redes sociais, foi evidente a revolta da torcida Rubro-Negra.

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Veja a repercussão abaixo:

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