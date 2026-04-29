O Internacional oficializou a contratação de Carlos Noval como novo diretor executivo das categorias de base, em um movimento que reforça a estratégia do clube de fortalecer a formação e aproximar o celeiro de talentos do elenco principal. Aos 61 anos, o dirigente chega credenciado por uma longa trajetória de 15 temporadas no Flamengo, onde participou diretamente de uma das fases mais produtivas da base rubro-negra.

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No período em que esteve no clube carioca, Noval esteve envolvido no desenvolvimento de jogadores que ganharam o mundo, como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, João Gomes e Rodrigo Muniz. Mais do que nomes, o executivo ajudou a estruturar processos: da captação à transição para o profissional. O resultado foi expressivo, além de mais de 150 títulos conquistados nas divisões inferiores, o Flamengo promoveu mais de 200 atletas ao time principal e arrecadou cifras superiores a R$ 1,5 bilhão com negociações.

Paquetá e Vini Jr em campo pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

No Beira-Rio, a missão é clara: elevar o nível da base colorada e consolidar um modelo sustentável, que combine formação técnica, identidade de jogo e retorno esportivo e financeiro. Internamente, a expectativa é de que Noval atue como elo entre categorias, reduzindo a distância entre o sub-20 e o profissional.

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A negociação foi conduzida por Fabinho Soldado, velho conhecido do dirigente dos tempos de Flamengo, o que facilitou o acerto. Além disso, o clube também confirmou a efetivação de Adalberto Gonçalves como diretor-geral da base, reforçando a estrutura de comando do setor.

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