Lance de Samuel Lino em Flamengo x Bahia repercute: 'Desistindo'

Luciano Juba desmoralizou Samuel Lino ao aplicar uma linda caneta durante o primeiro tempo de Flamengo x Bahia. O lance viralizou nas redes sociais e repercutiu rapidamente. A reação do jogador rubro-negro foi um dos pontos mais comentados do lance. 🗣️ Confira a repercussão:

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Internautas repercutem caneta de Juba em Samuel Lino

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Samuel Lino disputa lance com Everton Ribeiro durante Flamengo x Bahia (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Confrontos diretos entre Flamengo e Bahia

Este será o primeiro encontro entre Flamengo e Bahia em 2026. No histórico geral pelo Brasileirão de pontos corridos, o Rubro-Negro leva ampla vantagem, com retrospecto recente de domínio absoluto. Entre 2019 e setembro de 2025, o Tricolor amargou 12 derrotas consecutivas para o Mais Querido, sequência negativa que finalmente se encerrou em outubro de 2025, com vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, gol de Willian José.

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No turno anterior daquela mesma temporada, em maio de 2025, o Flamengo havia vencido por 1 a 0 no Maracanã, com gol de De Arrascaeta. Os dois clubes se enfrentaram, portanto, duas vezes no ano passado, com um triunfo para cada lado. O tabu mais pesado, porém, persiste: o Bahia não vence o Flamengo no Maracanã desde 1994, ou seja, mais de 30 anos sem comemorar uma vitória sobre o Rubro-Negro no maior palco do futebol brasileiro.

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