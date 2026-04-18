O Flamengo anunciou neste sábado (18) que a histórica camisa 14 jamais voltará a ser utilizada por outro atleta no basquete rubro-negro. A decisão eterniza o número que marcou a passagem de Oscar Schmidt pela Gávea, entre 1999 e 2003, período em que consolidou ainda mais seu status de lenda do esporte.

continua após a publicidade

A homenagem reconhece a grandeza da trajetória de Oscar, que faleceu na última sexta-feira (17), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. E o tributo não ficará restrito às quadras. Em um gesto simbólico de integração entre as modalidades do clube, Arrascaeta vestirá a camisa 14 neste domingo (19), no Maracanã, na partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Nota oficial do Flamengo:

"O Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo aprovou, por unanimidade, a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro, em homenagem a Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro em todos os tempos.

continua após a publicidade

Como parte das homenagens, Arrascaeta vestirá a camisa 14 no domingo, no Maracanã, na partida contra o Bahia.

Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado entre 1999 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações.

Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo. Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão."

continua após a publicidade

Anúncio de que o Flamengo irá aposentar o número 14 no basquete (Foto: Flamengo)

➡️ Flamengo presta homenagem ao ídolo Oscar Schmidt

➡️ Entenda por que Oscar Schmidt disse 'não' à NBA

➡️ Olivinha lamenta morte de Oscar Schmidt e relembra título no Flamengo

Legado de excelência

A passagem de Oscar pelo Rubro-Negro representou o capítulo final de uma carreira histórica, mas nem por isso menos impactante. Mesmo nos últimos anos como profissional, o ala manteve médias de pontuação impressionantes, atraiu multidões aos ginásios e contribuiu diretamente para fortalecer o basquete no clube.

Com a aposentadoria definitiva do número, o Flamengo presta sua mais alta honraria e garante que a camisa 14 permanecerá como um símbolo eterno. Mais do que um uniforme, ela passa a representar a grandeza, o talento e a paixão de um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial