Arrascaeta honra 14 de Oscar e Paquetá marca de novo na vitória do Flamengo sobre o Bahia
Rubro-Negro tem mais uma grande atuação sob comando de Leonardo Jardim
- Matéria
- Mais Notícias
Em noite de homenagens a Oscar Schmidt, lenda do basquete nacional que morreu durante a semana, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 no Maracanã, neste domingo (19), e reassumiu a vice-liderança do Brasileirão. Arrascaeta, que voltou a vestir a camisa 14 em homenagem ao ídolo brasileiro, abriu o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, Lucas Paquetá ampliou.
O Rubro-Negro chega a 23 pontos, seis de desvantagem para o Palmeiras, mas com um jogo a menos. O Bahia estaciona nos 20 pontos e termina a rodada na 5ª posição.
+ Aposte em jogos de Flamengo e Bahia sequência da temporada!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Flamengo x Bahia: como foi o jogo?
A primeira boa chegada foi rubro-negra. Aos cinco minutos, Samuel Lino tabelou bonito com Pedro, entrou na grande área, foi desarmado pelo zagueiro David Duarte e ficou caído no chão. Os jogadores do Flamengo pediram pênalti ao árbitro, que assinalou apenas tiro de meta.
A equipe da casa começou a crescer no jogo, com trocas de passes interessantes e abriu o placar aos 16', quando Arrascaeta achou Pedro, que devolveu para o uruguaio marcar. Na comemoração, o meia exibiu para a torcida a camisa 14, que voltou a vestir excepcionalmente neste domingo em homenagem a Oscar Schmidt, e ainda simulou um arremesso de basquete.
Os minutos que sucederam o gol foram de domínio rubro-negro e boas chegadas, mas isso não impediu o Bahia de também assustar. Aos 28', Jean Lucas cruzou na área, David Duarte ajeitou de cabeça e Erick Pulga bateu de voleio, obrigando Rossi a fazer grande defesa.
O Flamengo começou o segundo tempo ainda mais dominante e logo passou a empilhar chances. Aos 7', Plata recebeu ótimo passe de Paquetá e tocou para Arrascaeta, que chutou em cima do goleiro Léo Vieira. No minuto seguinte, o uruguaio achou linda inversão para Pedro, mas o camisa 9 chutou de longe, também na direção do arqueiro tricolor. Pouco depois, outra grande chance: Varela cruzou para o compatriota Arrasca cabecear na trave.
Após sobreviver às investidas rubro-negras consecutivas, o Bahia também chegou. E quase se fez a lei do ex: aos 17', o ex-Flamengo Jean Lucas chutou bonito, de muito longe, e acertou o travessão. Três minutos depois, o time carioca também carimbou o travessão em cabeceio com desvio de Léo Ortiz. Na sequência, o Tricolor puxou contra-ataque e Acevedo obrigou Rossi a trabalhar de novo. No rebote, finalização de Caio Alexandre e nova defesa do argentino.
Aos 28', Arrascaeta achou lindo passe para Plata, o equatoriano acionou Pedro, que tentou finalizar de letra, mas o desvio apenas fez a bola passar direto até Bruno Henrique evitar a saída. Pouco depois, o camisa 9 surpreendeu ao tentar encobrir o goleiro quase do meio-campo, mas Léo Vieira tocou de leve na bola para evitar o golaço. Na sequência, o arqueiro evitou outro lindo gol quando Plata arrancou do campo de defesa e tentou bater no canto. Antes da cobrança do escanteio, Saúl e De La Cruz entraram em campo. O uruguaio efetuou o cruzamento, o espanhol desviou de calcanhar e Paquetá marcou o segundo do Flamengo. Aos 34', 2 a 0 para o Flamengo, placar final do duelo.
O que vem por aí?
Agora, as duas equipes viram a chave para a disputa da quinta fase da Copa do Brasil. O Flamengo permanece no Rio de Janeiro, onde recebe justamente o rival do Tricolor, o Vitória, na quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). O Bahia, por sua vez, volta a Salvador para encarar o Remo, também na quarta, porém às 19h (de Brasília).
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 2 X 0 BAHIA
12ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Arrascaeta aos 16'/1ºT (1-0) e Lucas Paquetá aos 34'/2°T (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Arrascaeta (16'/1°T) e Léo Pereira (43'/1ºT)
🏟️ Público: 64.565 torcedores
💸 Renda: R$ 4.816.852,50
⚽ ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (De La Cruz), Lucas Paquetá e Arrascaeta (Saúl); Plata (Cebolinha), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Luiz Araújo).
BAHIA (Técnico: Charles Hembert)
Léo Vieira; Gilberto (Caio Alexandre), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Michel Araújo); Kike Oliveira (Sanabria), Erick Pulga (Ademir) e Willian José (Everaldo).
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Andrey Luiz de Freitas
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias