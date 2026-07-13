Fagner diz que Cruzeiro precisa 'alinhar dois fatores' O lateral entrou bem na partida no segundo tempo

Apesar de não ter entrado no 11 inicial da partida contra o Grêmio, o lateral-direito se destacou na segunda etapa do duelo. Em entrevista na zona mista após a partida, Fagner afirmou que o Cruzeiro precisa alinhar dois fatores para voltar bem aos jogos oficiais.

– Difícil falar o que aconteceu, temos que levar coisas boas, é um jogo de intertemporada. Há muito a corrigir e melhorar, principalmente na parte física. Sabemos que é normal depois de um período inativo. Temos que tirar coisas boas como lição, os erros são normais. Em certo momento afogamos, o corpo não respondeu. Temos que tirar aprendizado das coisas ruins. Nesse período de treinamentos, o técnico tem variado as equipes para criarmos um conjunto forte. O resultado poderia ter sido outro, mas por se tratar de uma intertemporada temos que ter cabeça boa e corrigir os erros – avaliou o defensor.

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– Trabalhar, não adianta falar, não existe fórmula mágica. Sabemos que é com trabalho, é importante quando a equipe tem volume. Seria pior se ficasse acuada atrás e não tivesse saída. A equipe foi bem hoje, tranquila na partida. Em dois lances, levou gols no primeiro tempo. O caminho é esse: seguir trabalhando, corrigir detalhes para ser mais eficiente. Mas isso é pouco a pouco, conforme os jogos forem voltando – disse Fagner.

Fagner domina bola contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Recuperar a parte física o mais rápido possível, aliada à parte técnica, os dois têm que andar juntos. Quando estamos mais desgastados, temos que executar as ações com clareza. Temos que alinhar esses dois fatores para chegar ao dia 22 e começar as competições como deve ser – projetou Fagner sobre a volta dos jogos oficiais do Cruzeiro.

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Cruzeiro x Grêmio

Em noite de destaque de Gabriel Grando, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 1 em amistoso no Estádio Mané Garrincha, na noite deste domingo (12). Os gols foram marcados por Carlos Vinícius, Nardoni, Matheus Nascimento e Sinisterra.

O Tricolor começou melhor na partida e exigiu defesa de Otávio em finalização de Pavón. A primeira grande chance veio do lado celeste. Kaio Jorge brigou com a marcação, ficou com a posse e chutou cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol. No entanto, do outro lado, quando o centroavante gremista teve a chance, não desperdiçou. Carlos Vinícius correu mais que Gerson e tocou na saída de Otávio para abrir o placar.

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Os mineiros conseguiram o empate rapidamente. Sinisterra aproveitou cruzamento de Rojas e chutou de primeira para fazer 1 a 1. Aos 36 minutos, Nardoni recolocou os gaúchos à frente. Pavón cruzou na área e Nardoni escorou para recolocar o Grêmio em vantagem.

Kaio Jorge finaliza jogada contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro entrou em campo buscando jogadas em velocidade e também dominando a posse de bola. Entretanto, compactada, a defesa tricolor conseguia inibir as chegadas mineiras. Até que Wanderson levou a bola até a linha de fundo e passou para Gerson, que foi derrubado por Kannemann. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo, mas Gabriel Grando fez boa defesa. Após o lance, as duas equipes trocaram praticamente todos os seus jogadores.

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Estreante da noite, Gabriel Pec fez boa jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área aos 42 minutos da etapa final. O próprio camisa 77 cobrou a penalidade, no canto direito, mas Gabriel Grando novamente defendeu. Nos acréscimos, o Tricolor teve uma penalidade máxima a seu favor, e Matheus Nascimento converteu.

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