Frente a uma equipe que abusou das faltas do início ao fim da partida, o Cruzeiro conseguiu vencer o Boca Juniors por 1 a 0 no Mineirão, na última quarta-feira (28). Após a partida, o lateral-esquerdo Kaiki ressaltou o poder de concentração da Raposa.

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– Tem que ficar muito concentrado. Além de fazer cera eles também irritam um pouco. Mas a concentração do nosso time foi desde o início do jogo e foi essencial para sair vitorioso – disse.

– Tivemos que ter muita garra, um jogo muito pegado. Manter a concentração foi essencial, concentrado, querendo jogar, indo para cima. Isso fez total diferença hoje – comentou Kaiki.

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Cruzeiro x Boca Juniors

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores. Em um jogo brigado, a Raposa soube ter calma e foi premiada com um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cabuloso colou nos argentinos e tem os mesmos seis pontos, na segunda colocação.

Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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