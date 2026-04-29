Otávio bate marca de ídolo do Cruzeiro na Libertadores

Na noite da última quarta-feira (28), Otávio ganhou mais uma chance como titular com Artur Jorge. O arqueiro foi o escolhido para estar no time titular do Cruzeiro que venceu o Boca Juniors por 1 a 0, no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores.

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Além de ter sido seguro nos lances em que participou da partida, o camisa 81 ainda bateu uma marca histórica. Otávio se tornou o goleiro brasileiro mais jovem a ser titular em uma partida de Libertadores. O jovem superou um ídolo do clube.

– Aos 20 anos e 122 dias, Otávio é o goleiro brasileiro mais jovem a ser titular na Libertadores no Século XXI, superando Fábio (20 anos e 203 dias) com o Vasco, contra o Deportivo Táchira, em 2001 – destacou a Conmebol em notícia em seu site.

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A entrada de Otávio como titular contra o Boca Juniors foi a maior surpresa da escalação de Artur Jorge. Antes, ele havia dado uma oportunidade ao jovem contra o Goiás, mas colocou ele novamente no banco de reservas contra o Remo.

Otávio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Otávio também repetiu feito de Dida no Cruzeiro

Além da marca histórica na Libertadores, Otávio também repetiu feito de Dida com a camisa celeste. O campeão mundial foi titular da Raposa diante do Boca aos 20 anos. A partida aconteceu em 1994, quando as equipe também pela fase de grupos. Na oportunidade, os mineiros venceram por 2 a 1 no Mineirão e na Argentina.

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– Hoje e a minha estreia este ano são duas datas que vou lembrar para o resto da vida. Hoje mais especial ainda, por ser uma Libertadores, contra o Boca Juniors. Felicidade de poder estar no campo e desfrutar deste momento. Um momento que a gente espera a vida inteira – disse Otávio na zona mista após a vitória do Cabuloso.

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